¿Buscas trabajo? Atención a estas dos ofertas de empleo en Zamora capital
Echa un vistazo a estas oportunidades laborales en Zamora capital
El verano siempre es una buena estación para encontrar trabajo gracias a varios motivos, pero fundamentalmente a dos: las vacaciones de la mayor parte de los trabajadores y la creación de empleos temporales ligados a la época estival. A continuación, recogemos dos de las ofertas laborales publicadas recientemente.
Oferta de trabajo en un supermercado de Zamora
El supermercado Covirán de la plaza del Cuartel Viejo de Zamora busca dependiente para cubrir una jornada de 30 horas semanales en turnos de mañana o tarde. Si estás interesado, puedes enviar tu curriculum vitae a supermercadomerino@gmail.com.
Oferta de trabajo en una gasolinera de Zamora
En la gasolinera del barrio zamorano de Pinilla necesitan una persona trabajadora para cubrir vacaciones durante un mes, del 28 de mayo al 30 de junio, por lo que la incorporación es inmediata. El trabajo ofertado es a jornada completa, de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas de lunes a viernes. Los sábados, el horario sería solo de mañana, de 10.00 a 13.00 horas.
Entre los requisitos solicitados se indica el manejo de ordenador y aplicaciones. Las personas interesadas pueden enviar su CV a la siguiente dirección de correo electrónico: maria1236@gmx.com.
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