Barrocadas en el Principal: El regreso de El Brujo y Shakespeare en pequeñas dosis

"Mirar a través del Barroco" es el lema de las quinta edición del ciclo "Barrocadas", puesto en marcha por el Teatro Principal.

Inspirados en obras de los siglos XVII y XVIII, las propuestas de este año pasan por grandes nombres de la escena teatral española y miradas alternativas.

Así arranca el jueves, 28 de mayo, con la compañía Somos Nadie y "Batalla: La vida es sueño", que aprovecha la obra de Calderón de la Barca para traerla a la actualidad en forma de rap. Sin ensayo previo y sin saber lo que va a ocurrir, dos intérpretes raperos toman los papeles de Segismundo y Basilio para demostrar quién de ellos es la persona más apta para convertirse en el nuevo rey de Polonia.

Una auténtica pelea de gallos con una real recompensa.

El regreso de un mito de los escenarios

Un día después, el viernes 29 de mayo, regresa a Zamora (20.30 horas) el gran Rafael Álvarez, El Brujo, para interpretar él solo sobre el escenario "Mi vida en el arte".

Rafael Álvarez, El Brujo, durante una de sus actuaciones. / Cedida

En esta obra, el público zamorano podrá disfrutar de los mejores versos que ha declamado durante su amplia carrera, dentro de las obras del Siglo de Oro español. "He recogido los mejores versos e mi vida en las tablas y he decidido afrontar mi asignatura pendiente con el verso", confiesa el actor.

Shakespeare al aire libre

"Barrocadas" se traslada el sábado 30 de mayo hasta la plaza de San Martín, donde se propone una mañana diferente —de 11.00 a 14.00 horas— al aire libre con "MicroShakespeare", que incluye cinco teatrillos con obras como "Hamlet", "Macbeth", "Romeo y Julieta", "La tempestad" y "El sueño de una noche de verano", que se podrán disfrutar con auriculares y mucho humor

Cierra este quinto ciclo, ya por la tarde, de vuelta al Principal, la obra "Las hijas de Felipe", con la compañía Kinks Barrocos.