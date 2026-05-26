Cruz Roja
Actividades para mayores en Zamora: tecnología, salud y cultura en su 20 aniversario
Cruz Roja anima a los zamoranos a participar en la Semana de las Personas Mayores, una iniciativa que atiende a más de 2.000 zamoranos anualmente en la provincia
A. Bonel García
Con motivo del 20 cumpleaños de la Semana de las Personas Mayores en Zamora, Cruz Roja anima a los zamoranos a acudir a una de las iniciativas sociales más consolidadas y reconocibles de la ciudad.
Hace dos décadas del nacimiento de la iniciativa, que buscaba favorecer las relaciones sociales, prevenir el aislamiento y promover el envejecimiento activo. Con el paso de los años esta semana se ha convertido en un referente no solo en la capital, sino también en la provincia.
Programa de la Semana de los Mayores
Lunes 1 de junio
La programación de la Semana de los Mayores arranca el lunes 1 de junio en la sede de Cruz Roja en Zamora con la presentación oficial, a las 17.00 horas, y continúa con una mesa redonda abierta al público (17.20 horas) dedicada al acceso a derechos y apoyos jurídicos y financieros para las personas mayores, con participación de perfiles de ámbito judicial y financiero. La tarde se completa con la inauguración de la exposición fotográfica “Toda una vida”, con las historias de vida de personas usuarias.
Martes 2 de junio
El martes 2 de junio, la actividad más participativa y visible tendrá lugar por la mañana en la plaza de la Marina con la Feria Técnica y Tecnológica (de 10.00 horas a 14.00 horas) para acercar a la población herramientas que facilitan el día a día de las personas mayores, fomentan su autonomía digital y personal. La Feria, abierta al público, incluirá talleres prácticos para mejorar el uso del teléfono móvil, para aproximarse de forma sencilla a la inteligencia artificial y reforzar la autonomía personal; además, se podrá experimentar un simulador de envejecimiento, conocer productos de apoyo y ayudas técnicas, y participar en catas de agua de Veolia. Por la tarde, Cruz Roja propone el concurso de talentos “Old Talent”, un formato lúdico para personas usuarias, voluntariado y personal.
Miércoles 3 de junio
El miércoles 3 de junio se dedicará a hábitos saludables y vida activa con un taller en el parque de Valorio para aprender el buen uso de aparatos biosaludables, la clausura del taller de cocina para principiantes y, ya por la tarde, un taller de nutrición saludable con cata de agua y un concurso de meriendas saludables.
Jueves 4 de junio
La semana culmina el jueves 4 de junio con propuestas culturales y una gran celebración. Habrá una visita guiada a la exposición de LA OPINIÓN DE ZAMORA, una gincana cultural por el casco antiguo y, como broche final, la Gala del XX Aniversario, abierta al público, a las 18.30 horas en el Teatro Principal con entrada gratuita (invitaciones disponibles en la sede de Cruz Roja), presentada por el monologuista Quique Matilla y con la actuación musical a cargo de “Voces de Bolero”.
Datos
Cruz Roja recuerda que esta semana es solo una muestra de una labor sostenida en el tiempo: en 2025 se atendió a 2.000 personas mayores en la provincia de Zamora, siendo el colectivo de personas mayores y cuidadores el 27,4% del total de atenciones. La entidad desarrolla durante todo el año talleres, actividades culturales y de ocio, paseos saludables, apoyo a personas cuidadoras, teleasistencia y acciones para reducir la brecha digital; entre ellas destaca "Voces en Red", que ha permitido instalar cerca de 500 asistentes de voz en hogares de la provincia.
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