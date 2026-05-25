Zamora consolida la tendencia al alza del turismo

Zamora ha recibido 56.792 turistas en lo que va de año, que son 3.663 más que el mismo periodo del ejercicio anterior, según los datos de la encuesta de ocupación hotelera facilitados por el Instituto Nacional de Estadística una vez contabilizado el mes de abril, lo que consolida la tendencia al alza del turismo en la provincia, una vez descontado el efecto de la Semana Santa, que como cae en fechas diferentes según los años en ocasiones puede distorsionar las comparaciones de un ejercicio con el anterior.

También las pernoctaciones van hacia arriba, ya que llegan a 94.166 en lo que va de año, que son 5.315 más que el año precedente.

Y eso que los datos mensuales de abril han sido peores en 2026 (18.525 turistas frente a los 19.275 de 2025), sin duda por las diferencias de fechas de la Semana Santa. Sin embargo, el cómputo en lo que va de año es positivo debido a que en marzo los datos habían sido notablemente mejores (16.332 viajeros este año frente a los 13.858 el anterior). El resultado global es que el turismo está yendo mejor este año, algo lógico teniendo en cuenta que ha hecho una Semana Santa con mucho mejor tiempo y que la muestra de las Edades del Hombre alcanzó los mejores registros de visitas en esta primavera.

No obstante la mejora de 3.663 turistas que refleja esta encuesta de ocupación hotelera se antoja corta para la influencia que deberían haber tenido los dos factores comentados. Bien es cierto que muchos visitantes lo han sido de jornada, es decir, sin pernoctar en ningún establecimiento hotelero, por lo que es fácil que todas estas personas hayan quedado fuera del "radar" de esta estadística.

Por eso se incluyen también otro tipo de estadísticas experimentales, como la estimación del turismo a partir del movimiento de los teléfonos móviles, una forma de contabilizar los movimientos de personas hacia o desde un punto concreto. Estas cifras son muy precisas pero, no obstante, tienen el inconveniente de que no permiten discriminar los movimientos turísticos de los que se realizan por otras motivaciones, como las laborales, con lo cual son poco prácticas.

Las personas que pasan por las oficinas de turismo de Zamora son otro indicador que permite comparar la afluencia de visitantes entre distintos años.

Faltan más datos

Cierto es que en los tiempos que corren la ocupación hotelera (hoteles, hostales y pensiones) no es el único indicador para medir el turismo, sino que tiene también mucha influencia los datos del turismo rural o las viviendas turísticas, canales que vehiculan mucha de la demanda de visitantes a esta y el resto de las provincias.

Son datos que irán apareciendo paulatinamente a en los próximos días. Es de prever, no obstante, que sea en estos meses, sobre todo de junio a septiembre, cuando se alcancen las cifras de turistas mayores.

En la época estival, no obstante, también hay factores que pueden distorsionar la oferta, como por ejemplo el tiempo o, como ocurrió el pasado año, los incendios forestales, que truncaron buena parte de la campaña especialmente en zonas turísticas de primer orden como Sanabria.