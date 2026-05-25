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La reforma del Puente de Hierro de Zamora, a la espera de Patrimonio y la CHD

El Ayuntamiento espera el visto bueno de ambos organismos antes de poder licitar una remodelación del viaducto de 4,5 millones

El Puente de Hierro, con parte de la zona oxidada junto a la pasarela peatonal. | JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ (ARCHIVO)

El Puente de Hierro, con parte de la zona oxidada junto a la pasarela peatonal. | JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ (ARCHIVO)

Alberto Ferreras

Zamora

El Ayuntamiento de Zamora tiene ya listo el proyecto de remodelación del Puente de Hierro de Zamora, que será la próxima obra de gran calado que licitará.

En la actualidad, según ha indicado el concejal de Obras del Ayuntamiento de Zamora, Pablo Novo, se está únicamente a la espera de que tanto la Comisión Territorial de Patrimonio como la Confederación Hidrográfica del Duero den el visto bueno al proyecto antes de poder sacar a licitación las obras. Los trabajos tendrán un coste de cerca de cuatro millones y medio de euros, según ha avanzado el edil.

Banco de España

Sobre otra de las grandes obras promovidas por el Ayuntamiento, el concejal ha indicado que la del antiguo Banco de España está ya totalmente concluida y entregada. Semana a semana, se sigue recibiendo el mobiliario necesario para su entrada en funcionamiento como comisaría de la Policía Municipal de Zamora.

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Sobre la fecha de apertura de esa comisaría, Novo ha declarado que "ahora mismo es una decisión que depende de los mandos policiales, de la gestión meramente interna del cuerpo policial", que se trasladará desde la plaza Mayor "progresivamente" al nuevo emplazamiento.

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