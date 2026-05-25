Mascotas en los restaurantes, ¿sí o no?: esto es lo que opinan los zamoranos en redes sociales

"¿Crees que deberían dejar que las mascotas entren a locales de hostelería?". Esta es la pregunta que publicábamos hace unos días en nuestra página oficial de la red social Facebook para conocer la opinión de los zamoranos con respecto a este asunto.

Casi 900 usuarios han contestado a la cuestión, dividiéndose, como era de esperar, entre los partidarios de que los animales entren en los bares y restaurantes, quienes prefieren que se queden fuera, y los que se muestran indiferentes o se limitan a opinar que entre el animal que sea capaz de comportarse en el establecimiento.

"He visto mascotas dentro de locales de hostelería y solo llegan y se sientan al lado de sus dueños o se recuestan en el suelo. No molestan, no estorban, solo están allí tranquilos. Todo depende de la crianza", matiza un usuario.

"Sin duda, por supuesto perros educados y tranquilos", especifica un hombre. "Siendo responsables los dueños y que los lleven educados, pues claro que sí, porque no a veces la mascota es más educada que muchos niños". Esta comparación entre mascotas y niños ha sido un tema muy habitual en el debate. Siempre y cuando haya respeto, explican, están a favor de que entre cualquiera. "Hay perros que se comportan mucho mejor que los humanos", resume una zamorana.

Una mascota en una terraza. / Cedida

Los que se muestran rotundos contra la entrada de animales en bares y restaurantes piensan cosas parecidas a estas: "Los restaurantes son para personas, no para mascotas". "También hay muchos perros que no se dejan acariciar, te muerden y te tienes que vacunar", matiza un zamorano. "Yo tengo una perra y al ver la comida no para de ladrar. Pero eso depende del perro que tengas. Los hay muy tranquilos y educados", explica una usuaria de Facebook.

En el termino medio se han podido leer comentarios como los siguientes: "Creo que debería ser opcional: quien tenga mascota pueda tener opciones donde acudir y quien no quiera contacto con animales, tenga opciones también". "Solamente los perros guía", opina una zamorana. "Creo que el derecho de admisión debe tenerlo el propietario del negocio", apostilla otra usuaria de Facebook.