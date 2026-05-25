Fallece Francisco Abollo, el empresario zamorano idealista "hijo de una gafa"

Francisco Abollo López ha fallecido a los 86 años, en la localidad malagueña de Estepona, donde residía hace años. Abollo ha sido durante muchos años un profesional de referencia en el mundo de la óptica en Zamora (le conocían por Ortega, el nombre del establecimiento, hoy Multiópticas) y, sobre todo en los años 90, un importante agente dinamizador del mundo empresarial, desde la presidencia de la Asociación Zamorana de Empresarios, la AZE que bajo su mandato se convirtió en la Ceoe-Cepyme Zamora.

Nacido en 1940 en Madrid, Francisco Abollo procedía de una familia de ópticos ("siempre dije que a mí me parió una gafa" bromeaba en una entrevista) y recaló en Zamora para hacerse cargo de un negocio familiar en la calle Viriato. Ortega Óptico, luego en la plaza Sagasta, sigue perteneciendo a su familia (tuvo dos hijas y un hijo).

Abollo, en un homenaje a expresidentes de la CEOE. (Segundo por la derecha, junto a su sucesor, Manuel Rodríguez) / Archivo

Francisco Abollo siempre fue un empresario inquieto, interesado en hacer cosas por la ciudad. Fue, por ejemplo, miembro activo de la comisión de fiestas que se encargaba de diseñar el programa de San Pedro.

Pero su figura tuvo sobre todo repercusión en el mundo empresarial. Primero, como presidente de Azeco, la Asociación Zamorana de Empresarios de Comercio, y desde la que, en 1989, toma las riendas de la AZE.

El cambio de siglas, de AZE a Ceoe-Cepyme fue algo más de cosmético. Abollo emprendió un proceso de modernización, con José Isidro Nates en la secretaría general (después con Luis de Luis) y puso sobre la mesa infinidad de proyectos para intentar el desarrollo provincial, con lo que cogió fama de idealista.

Ifeza y la Escuela de Enología de Toro

Entre otras propuestas destaca la elaboración del Libro Blanco del Turismo, que no llegó a salir de los cajones de la sede de la entreplanta de Tres Cruces donde estaba la sede de los empresarios, pero donde se "proponían proyectos que luego han visto la luz, como la construcción de un campo de golf o la elaboración de los productos de la tierra en la provincia", recordaba un Abollo que se mostraba sobre todo satisfecho por la consecución de lo que se conocía como Ente Ferial (hoy Ifeza) o la organización de la primera Feria Internacional del Vino y el Queso.

Tuvo también otras iniciativas, como la Escuela de Enología de Toro, que tenía ya el compromiso de la Universidad de Salamanca y financiero de la Diputación, pero que no salió adelante, entre otras cosas porque la moción de censura contra el alcalde Luis Ignacio Ortiz dejó el proyecto en el olvido.

Paseo de Adolfo Suárez en Toro, junto a Luis Rodríguez San León (primero por la izquierda) y Francisco Abollo (primero por la derecha), entre otros / Archivo

En su haber estuvo la consecución de la unidad empresarial, con la integración de los constructores de Azecop y de los industriales de Benavente (Aebeco), logros, eso sí, que apenas sobrevivieron a su mandato.

Las luchas internas de la organización empresarial, con ataques personales que llegaron a poner en duda su titulación para llevar el negocio de óptica, le llevaron a presentar la dimisión y en 1993 fue Manuel Rodríguez quien tomó el relevo.

Por cierto, Francisco Abollo López era el asociado número 12 de la Asociación Española de Optometristas Unidos.

Su carácter abierto y diplomático facilitó que tuviera una fluida comunicación con todo tipo de instituciones y formaciones políticas, aunque él era más del centro. Acabó ciertamente desencantado con una Zamora que no terminaba de despegar: "El problema grave de Zamora no es que aquí no venga nada, sino que nosotros no queremos que venga nadie".

Dijo una frase en 1997 que se ha repetido muchas otras veces pero que nadie parece acabar de creer: "Lo que deberíamos hacer es ponernos de acuerdo empresarios y políticos para sentarnos y decidir de una vez lo que queremos para Zamora y ponernos manos a la obra".

La familia se está planteando una misa de funeral en Zamora por Francisco Abollo incinerado en Estepona, donde vivió los últimos años.