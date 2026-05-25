Vuelve a ver la recepción de La Hiniesta a Zamora en la Romería de La Concha 2026
A.B.G.
- Novedades en la procesión extraordinaria del próximo sábado por los 375 años de la Cofradía de Jesús Nazareno
- Las mejores zonas de la provincia de Zamora para observar el eclipse solar del 12 de agosto agosto
- Javier Faúndez: “Estoy citado como investigado por el fraude de la Ultra Sanabria, pero somos totalmente ajenos a lo ocurrido”
- Todo preparado para un puente festivo de frenética actividad: ocho eventos de calle de gran vistosidad en Zamora
- Cincuenta cortadores de jamón, a cuchillo en la Plaza Mayor de Zamora: ya hay fecha para el evento solidario
- El radar fijo más sancionador de Castilla y León está en Zamora
- El Obispado de Zamora pide a la Cofradía de Jesús Nazareno que traslade sus pasos de la iglesia de San Andrés
- Esta semana entran en vigor los nuevos horarios de trenes en Zamora