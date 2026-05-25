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Vuelve a ver la recepción de La Hiniesta a Zamora en la Romería de La Concha 2026

VÍDEO | Revive la recepción de La Hiniesta a Zamora en la Romería de La Concha 2026

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A. B. G.

A.B.G.

Como cada año, La Hiniesta recibe a Zamora este 25 de mayo en la Romería de la Concha.

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Vuelve a ver la recepción de La Hiniesta a Zamora en la Romería de La Concha 2026

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Una ambulancia asiste a una mujer de mediana edad en el inicio de la Romería de La Hiniesta

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