Cuenta atrás para la aventura americana de esta zamorana

Un sueño que tenía desde que comenzó el instituto y que se ha hecho realidad gracias a su empeño y su esfuerzo. Sara Vicente Carpintero es la única zamorana que ha conseguido una beca de la Fundación Amancio Ortega para estudiar el próximo curso 2026-2027 en Estados Unidos. Esta estudiante del IES Maestro Haedo es una de los 450 alumnos de toda España que vivirán una experiencia única de inmersión total en la cultura y la vida americanas durante diez meses, mientras estudia 1º de Bachillerato.

"Cuando iba a empezar la ESO, en un campamento, la hermana de una amiga me contó que le habían dado la beca y que se iba a estudiar al extranjero. Fue la primera vez que oía hablar de ella, pero me prometí que intentaría lograr una", recuerda esta estudiante, que durante toda Secundaria ha mantenido esa meta en la cabeza, logrando así pasar la primera criba de la selección. De las 10.000 personas que se presentaron en toda España, ella fue una de las elegidas para pasar a la siguiente fase, gracias a las notas que había logrado en esta etapa.

Películas y series en VO

También se había puesto a punto con el inglés, porque sabía que era otro de los factores cruciales para seguir avanzando en el proceso. "Desde hace unos años, veo las series y las películas en versión original y me ha servicio de mucho", asegura. Y volvió a superar el siguiente paso, entre los ahora 2.400 aspirantes, con una prueba de idioma que incluía una parte oral por videollamada y algunos ejercicios que hizo en León, donde conoció a más aspirantes.

Sara Vicente Carpintero, frente a su instituto. / Cedida

Tres semanas después, siguieron las buenas noticias y avanzó hasta la entrevista personal. "Personalmente, fue la mejor fase. Tenías que grabarte primero un vídeo en el que hablaras de tus aficiones, de lo que querías hacer con tu futuro y de por qué creías que podrías ser un buen candidato para esta beca", resume esta alumna, quien hizo hincapié con su grabación en que podría aportar mucho en su estancia en Estados Unidos "enseñándoles cómo es la cultura española, mientras aprendo de la suya. También les dije que esta beca era un sueño que había tenido desde siempre y que llevaba años trabajando para lograrlo", añade.

Su sinceridad y desparpajo durante la entrevista terminaron de convencer a los miembros del jurado y fue así como se convirtió en becada de la Fundación Amancio Ortega para el próximo curso.

Se enteró de las buenas noticias un día lectivo. "Estaba en clase de Inglés y le pedí permiso a la profesora para salir y comprobarlo en la web de la fundación. A la vuelta, todos me dieron la enhorabuena", agradece.

Maletas para el 20 de julio

"Vértigo" es lo que siente ahora mismo, a punto de finalizar el curso en el IES Maestro Haedo y con el viaje casi a la vuelta de la esquina, ya que las clases en Estados Unidos comienzan mucho antes que en España y cogerá el vuelo el próximo 20 de julio. "Se me va a hacer corto el verano este año, pero tengo muchísimas ganas de ir, porque me apetece conocer cosas nuevas", sonríe. Además, ya sabe cuál va a ser su destino: Arizona. "Yo siempre he querido conocer Estados Unidos, así que estoy más que contenta", se sincera, puesto que una parte de estas becas también se desarrollan en Canadá.

Estudiantes de la beca, en el aeropuerto de Toronto, en una edición anterior. / E. A. (Archivo)

Aunque su preferencia era la costa este, cerca de Nueva York, la suerte la llevará casi al otro lado del país. "Pero cuanto más lo miro, más me gusta y estoy encantada", asegura. Su destino concreto es la ciudad de Gilbert "con un instituto enorme, donde hay casi dos mil alumnos, y se puede practicar un montón de deportes. Me encantaría poder apuntarme al club de natación, pero sé que también hay muchas actividades extraescolares, como teatro, cerámica o fotografía", pone de ejemplos.

Está bien informada, ya que se puso en contacto con otra española que está cursando la beca este año. "Allí se trabaja más en plan práctico, no tanto sentarse a estudiar y memorizar para un examen", compara con el sistema educativo español.

Vivir las tradiciones americanas

También conoce ya a la familia que la va a acoger durante todos estos meses. "Tendré una hermana dos años más pequeña que yo, que justo va a comenzar en el instituto", relata. Con ellos, espera poder disfrutar de todas las tradiciones americanas que, hasta la fecha, solo ha visto en las películas. "Lo que más ilusión me hace es celebrar Halloween, porque, además, me han dicho que ellos se lo toman muy en serio y que decoran la casa con mucho detalle", explica.

El Gran Cañón es la excursión que espera poder hacer cuando resida allí y seguro que es otro de sus sueños que cumple mientras vive una experiencia maravillosa, que irá más allá de lo meramente educativo.