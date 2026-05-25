¿Dónde se come la mejor hamburguesa de Zamora? Este es el veredicto del jurado

Las hamburguesas, además de estar muy ricas, también están de moda. Desde el pasado miércoles, la plaza Viriato de Zamora ha acogido la segunda edición de The Burger Cup, el campeonato itinerante de hamburguesas que pone los dientes largos allá por donde va.

Durante estos días, hamburguesas de autor han competido por ser las favoritas del público con originales creaciones. Entre las participantes se encuentran Smokie Madriz, La Meaqui, Madu Burgers, Naches, Vaxto, Vulcano Arde, Burger Lab y Capitano Burger, además de la presencia dulce de El Señor de las Donas.

Zamora. The burger cup / Alba Prieto / LZA

Pero si tuviéramos que elegir las mejores hamburguesas de Zamora, ¿cuáles serían? El ranking UBC lo tiene claro.

¿Qué es el ranking UBC?

Ultimate Burger Championship (UBC) es el sistema competitivo gastronómico que reúne a hamburgueserías de toda España en un formato continuo basado en un modelo deportivo de cinturones de campeones, característico de las disciplinas de contacto y competiciones uno contra uno.

La UBC establece un ranking vivo por provincia, un campeón defensor del cinturón, la posibilidad de ascender mediante actividad, votos, participación y acciones dentro del ecosistema UBC, retos oficiales supervisados por la organización y un sistema competitivo no reiniciable, donde el cinturón pasa de mano en mano y el ranking registra históricamente la trayectoria de cada local.

Ranking de las mejores hamburguesas de Zamora

Así las cosas, según el ranking UBC, la mejor hamburguesería de Zamora es la Qlona creada por Engi Ignat, más conocido como El Papi de 'Cocina derecho', un cocinero influencer con más de 700.000 seguidores. Ubicada en un pequeño local de la calle por excelencia de tapas y fiesta Los Herreros, esta joven hamburguesería se caracteriza por su apuesta por las smash burger, es decir, las hamburguesas con la carne más "aplastada" que en las convencionales al estar marcada a alta temperatura. Su objetivo es crear en la plancha "una costra caramelizada que concentra todo el sabor" y que da como resultado una carne jugosa por dentro, crujiente por fuera, "y brutal en cada bocado", explican.

Además, la Qlona Smash Burger de Zamora también se distingue por su carne de calidad (de buey, de pollo), sus panes brioche, sus quesos seleccionados (cheddar ahumado, edam) y sus salsas propias, ya sean dulces, picantes, con toques de sésamo o mermelada de cecina, entre otros detalles. Debido a su éxito en Zamora capital, la marca también ha abierto un local en Valladolid.

Hamburguesas de la Qlona. / Qlona Smash Burger

Tras la Qlona, el Azemur (ahora en la calle Pelayo) se alza con el segundo puesto y el Diner Flamingo en tercera posición.

Este es el ranking completo de las mejores hamburgueserías de Zamora:

Qlona Smash Burger Azemur Craft-Burger Diner Flamingo Moli Burger Café Bar Antojo Caparrota (en Puebla de Sanabria) Burguer Country Las Avenidas Pirata Street Food (en Toro) TBO Snack & Dinner Elemental Burger (en Benavente)

Ahora bien, este es el veredicto del jurado. Ahora falta el del público. Para ti, ¿cuál es la mejor hamburguesería de Zamora?