La Catedral de Zamora cede dos joyas de Fernando Gallego a la exposición "Primada" en Toledo

Las tablas "Veneración de las reliquias de san Ildefonso" y "Aparición de santa Leocadia" pertenecientes al retablo de san Ildefonso, una obra maestra del estilo hispanoflamenco realizada al óleo por el pintor Fernando Gallego, formarán parte de una exposición "Primada", que abre sus puertas en Toledo el 25 de mayo y organizada con motivo del VIII centenario de la catedral de Toledo, que reunirá a alrededor de 330 obras de arte, de épocas, estilos y técnicas muy diversas.

Visitantes en la capilla del Cardenal o San Ildefonso de la seo donde se exhiben las tablas de Fernando Gallego.

Las piezas abandonaron la Catedral de Zamora el pasado 13 de mayo, una vez concluida la exposición "EsperanZa", ya que el montaje de Las Edades del Hombre respetó la capilla de san Ildefonso, una de las joyas del primer templo diocesano, fundada por el cardenal zamorano Juan de Mella, de ahí que también reciba el nombre de capilla del cardenal.

Dos tablas de Fernando Gallego se exhibirán en Toledo

Fernando Gallego pintó las tablas a finales de la década de 1470 y son "la obra más temprana" de cuantas de él se conserva, señalaba a este medio tiempo atrás el sacerdote e historiador del Arte, José Ángel Rivera de las Heras.

Cuenta con dos cuerpos organizados en predela, primer y segundo cuerpo y guardapolvos. Las piezas de los cuerpos representan, entre otros temas, el bautismo de Jesús, el Calvario, el martirio de San Juan, la aparición de santa Leocadia a San Ildefonso o la imposición de la casulla a san Ildefonso y la veneración de sus reliquias, mientras que en la predela se suceden los rostros de san Nicolás de Bari, san Jerónimo o Santiago el Mayor.

Las dos piezas que se exhibirán en Toledo se encuentran en un estado excepcional. En la que presenta la aparición de santa Leocadia, "la narración plástica se desarrolla en el interior de un templo gótico (...)", escribía José Ángel Rivera de las Heras en la monografía "Catálogo de pintura de la Catedral de Zamora". En las páginas de la monografía, el doctor en Historia del Arte aludía a que el propio Gómez Moreno "ya advirtió que se trata de una tabla poco feliz en composición y dibujo. Efectivamente, la solería de azulejos polícromos ocupa casi la mitad inferior de la tabla y en una perspectiva muy fugada y con un punto de vista elevado que hace que las ubicaciones y posturas de las figuras principales resulten poco verosímiles".

Respecto a la "Veneración de las reliquias de san Ildefonso", muestra el momento en que se adoran y exponen las reliquias del santo, y Rivera de las Heras describió que la representación "sigue la narración de Juan Gil de Zamora, quien narró por primera vez los episodios de la invención y veneración de las reliquias".

En el año 2007, el arte sacro diocesano se exhibió en Toledo con motivo de la muestra "Hispania Gothorum. San Ildefonso y el reino visigodo de Toledo". En aquella ocasión viajaron cuatro obras de la Catedral, tres tablas del retablo de san Ildefonso y una imagen del bienaventurado, además de dos piezas de la iglesia de san Ildefonso, el frontal de altar de piedra y el portapaz con la imposición de la casulla al santo.

Tras el traslado del conjunto con motivo de la exposición monográfica sobre Fernando Gallego, celebrada en Viseu en 2004, el montaje cuenta con un sistema sencillo que permite extraer de manera independiente cada una de las pinturas.

Las tablas, bien sea en su conjunto o parcialmente, han participado en propuestas de Las Edades del Hombre en Ávila, Valladolid (Lerma) o Santiago de Compostela, sin olvidar, obviamente, su presencia en RemembranZa.