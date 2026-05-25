Calor y más calor: la previsión más extrema de la AEMET para esta semana en Zamora

Ya sabemos que hasta el 40 de mayo no debemos quitarnos el sayo, pero todo apunta a que este año podemos ir guardando la ropa de abrigo, porque parece que el verano ha decidido llegar antes de tiempo a Zamora.

Tras una primera quincena de mayo marcada por la inestabilidad meteorológica, con lluvias y temperaturas más bajas de lo habitual para esta época del año, el calor extremo ha llegado para quedarse. No hablamos de temperaturas agradables, propias de la primavera, sino máximas que alcanzan los 36 grados y que son más frecuentes en los meses de estío, como julio y agosto.

Previsión meteorológica del 25 al 31 de mayo en Zamora. / AEMET

Hoy mismo, día de la Romería a la Hiniesta, los romeros han experimentado un calor que, en las horas centrales del día, ha llegado a los 34 grados. Pero pudieron llevar camiseta corta desde primera hora, ya que las mínimas en este lunes 25 de mayo no bajaron de los 17 grados.

La situación será similar durante toda la semana. El martes 26 la máxima será de 33 grados y la mínima de 26. El miércoles, 35 de máxima por 18 de mínima. El jueves, 36 grados y 17 la temperatura más baja. Y del viernes al domingo, las mínimas serán de 19 y 20 grados, con máximas de 36.

A estas temperaturas tan altas e impropias de finales de mayo hay que sumarle una previsión de cielos despejados, que podrán tener cierta nubosidad en algunos tramos de la semana. Tan solo el miércoles 27 se prevé un 70 por ciento de probabilidad de precipitaciones en el tramo de las 12 a las 24 horas.

Recomendaciones para el calor

Ante esta previsión, cabe recordar las recomendaciones de los expertos cuando llegan olas de calor, que pueden llegar a ser muy peligrosas para la salud. Estas son: evitar realizar ejercicio físico en las horas centrales del día, permanecer a la sombra, estar hidratado y protegerse la cabeza con gorras u otros accesorios para prevenir insolaciones.

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Dos personas se protegen del calor con abanicos. / MANU MITRU

También son días en los que la población acude a zonas de baño para mantenerse frescos. En estos lugares conviene buscar la sombra, utilizar protección solar e introducirse poco a poco en el agua para no experimentar un cambio brusco de la temperatura corporal. Es una cuestión de salud.