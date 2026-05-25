Una ambulancia asiste a una mujer de mediana edad en el inicio de la Romería de La Hiniesta

Una ambulancia se movilizó hasta la Iglesia de San Antolín a las 8.30 horas de este lunes 25 de mayo, día de la Hiniesta, para atender a una mujer de mediana edad que se desvaneció dentro del templo.

Sucedió al final de los oficios religiosos y antes de la salida de la Virgen en procesión. Los cuerpos de seguridad acondicionaron la zona para la llegada de la ambulancia, que asistió a la afectada con rapidez.