Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Protestas ferroviarias en ZamoraEl PP tomará medidas sobre la situación del tren en ZamoraEl portavoz socialista David Gago sobre el tren en ZamoraNuevos hermanos de la Cofradía de la Concha en ZamoraEl renacer de la Ermita del Viso
instagramlinkedin

Una ambulancia asiste a una mujer de mediana edad en el inicio de la Romería de La Hiniesta

La feligresa fue socorrida rápdamente

Una ambulancia de Emergencias Castilla y León.

Una ambulancia de Emergencias Castilla y León. / Emergencias CyL

O. C.

Una ambulancia se movilizó hasta la Iglesia de San Antolín a las 8.30 horas de este lunes 25 de mayo, día de la Hiniesta, para atender a una mujer de mediana edad que se desvaneció dentro del templo.

Sucedió al final de los oficios religiosos y antes de la salida de la Virgen en procesión. Los cuerpos de seguridad acondicionaron la zona para la llegada de la ambulancia, que asistió a la afectada con rapidez.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Novedades en la procesión extraordinaria del próximo sábado por los 375 años de la Cofradía de Jesús Nazareno
  2. Las mejores zonas de la provincia de Zamora para observar el eclipse solar del 12 de agosto agosto
  3. Javier Faúndez: “Estoy citado como investigado por el fraude de la Ultra Sanabria, pero somos totalmente ajenos a lo ocurrido”
  4. Todo preparado para un puente festivo de frenética actividad: ocho eventos de calle de gran vistosidad en Zamora
  5. Cincuenta cortadores de jamón, a cuchillo en la Plaza Mayor de Zamora: ya hay fecha para el evento solidario
  6. El radar fijo más sancionador de Castilla y León está en Zamora
  7. El Obispado de Zamora pide a la Cofradía de Jesús Nazareno que traslade sus pasos de la iglesia de San Andrés
  8. Esta semana entran en vigor los nuevos horarios de trenes en Zamora

Una ambulancia asiste a una mujer de mediana edad en el inicio de la Romería de La Hiniesta

Una ambulancia asiste a una mujer de mediana edad en el inicio de la Romería de La Hiniesta

VÍDEO | Sale la Virgen de la Concha dando comienzo a la Romería de la Hiniesta

La reforma del Puente de Hierro de Zamora, a la espera de Patrimonio y la CHD

La reforma del Puente de Hierro de Zamora, a la espera de Patrimonio y la CHD

Fiestas de San Pedro 2026 en Zamora: once días de diversión, más de 40 grupos locales y un nuevo escenario, el Majo

Cuenta atrás para la aventura americana de esta zamorana

Manuel Rodríguez Martín, profesor de la Escuela Politécnica: "Los objetivos a corto plazo complican la planificación"

La Catedral de Zamora cede dos joyas de Fernando Gallego a la exposición "Primada" en Toledo

Aemet alerta: aviso amarillo sorprendente en Zamora pese a las altas temperaturas

Aemet alerta: aviso amarillo sorprendente en Zamora pese a las altas temperaturas
Tracking Pixel Contents