Una ambulancia asiste a una mujer de mediana edad en el inicio de la Romería de La Hiniesta
La feligresa fue socorrida rápdamente
O. C.
Una ambulancia se movilizó hasta la Iglesia de San Antolín a las 8.30 horas de este lunes 25 de mayo, día de la Hiniesta, para atender a una mujer de mediana edad que se desvaneció dentro del templo.
Sucedió al final de los oficios religiosos y antes de la salida de la Virgen en procesión. Los cuerpos de seguridad acondicionaron la zona para la llegada de la ambulancia, que asistió a la afectada con rapidez.
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