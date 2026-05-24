"Zamora sobre Ruedas" encara su último día con ruta, premios y gran sorteo final

La primera edición de la concentración motera “Zamora sobre Ruedas” afronta este domingo su jornada de cierre después de un fin de semana que ha situado a la capital zamorana como nuevo punto de encuentro para los aficionados a las dos ruedas. Con más de mil inscritos, la cita ha reunido a moteros llegados desde distintos puntos de España y también de varios países europeos.

El último día de la concentración comenzará a las 10:00 horas con el desayuno en el recinto de Ifeza, donde también tendrá lugar la entrega de premios y trofeos. Media hora después, a las 10:30 horas, los participantes tomarán de nuevo la carretera con la salida de la ruta prevista para esta jornada final.

La concentración pondrá el broche de oro por la tarde. A las 17:00 horas se celebrará el gran sorteo final entre los asistentes, uno de los momentos más esperados del programa. Posteriormente, a las 18:00 horas, llegará el cierre oficial de esta primera edición, aunque la despedida estará amenizada con música “hasta que el cuerpo aguante”.

La cita ha contado durante todo el fin de semana con el respaldo del Ayuntamiento de Zamora, la Diputación Provincial y Caja Rural, además de la colaboración de distintos municipios y clubes moteros locales. Desde la organización, Ismael Iranpour ha destacado el carácter internacional y multicultural del encuentro, con participantes procedentes de lugares como Bélgica, Barcelona, Huelva, A Coruña, Valencia, Donosti o Valladolid.

El concejal de Promoción Económica, David Gago, subrayó durante la presentación oficial que Zamora “necesitaba” un evento de esta envergadura, capaz de dinamizar la ciudad y sacar a la gente a la calle. En la misma línea, el diputado de Desarrollo Económico, Emilio Fernández, animó a vecinos y visitantes a disfrutar de las actividades programadas, haciendo también un llamamiento a la prudencia en carretera.

Con esta última jornada, Zamora sobre Ruedas cierra su estreno con un balance muy positivo y con la intención de consolidarse en el calendario motero como una concentración de referencia para la ciudad y la provincia.