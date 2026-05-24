Zamora queda fuera de la primera fase de pruebas de las paradas inteligentes de Buscyl

La Junta de Castilla y León ha iniciado en Salamanca las pruebas del nuevo sistema de información en tiempo real de la red de autobuses de Buscyl, una primera fase en la que no figura Zamora. El proyecto, impulsado por la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, permitirá a los usuarios consultar en las paradas inteligentes la llegada de los autobuses y el estado de las rutas gracias a la conexión directa con el Centro de Control del Transporte de Castilla y León, ubicado en León.

Durante este mes, el sistema se está probando en el transporte metropolitano de Salamanca, donde las paradas ya muestran información en directo de la flota de autobuses del Grupo Avanza, concesionaria del servicio. Según ha informado la Junta, los trabajos se centran ahora en la homologación del sistema, la comprobación del envío de datos al Sistema de Ayuda a la Explotación y la monitorización de los vehículos desde el centro autonómico de control.

La primera fase del despliegue incluirá también los transportes metropolitanos de Valladolid, Burgos, León y Segovia. Zamora, por lo tanto, queda fuera de ese primer ensayo tecnológico, aunque la previsión de la Junta es extender el sistema al inicio del verano a todas las rutas integradas en Buscyl, más de 2.600 en toda la Comunidad.

El proyecto de marquesinas y paradas inteligentes cuenta con una inversión superior a los 12,2 millones de euros y financiación europea. Cada parada incorpora una pantalla de tinta electrónica de 32 pulgadas, lectores RFID/NFC, información fija sobre rutas, sensores de estado y alimentación solar con una autonomía de más de 15 días sin luz.

La implantación de este sistema supone un nuevo paso en el desarrollo de Buscyl, que ya acumula 11,5 millones de viajes y cerca de 800.000 tarjetas. En el caso del transporte metropolitano de Salamanca, donde se desarrolla el piloto, se han registrado 2.469.358 viajes desde su puesta en marcha en julio de 2025.

La ausencia de Zamora en esta primera fase vuelve a situar a la provincia en una posición de espera dentro del despliegue de los nuevos servicios autonómicos de transporte inteligente, pendiente de la extensión anunciada por la Junta para el conjunto de la red Buscyl.