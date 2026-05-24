El radar fijo más sancionador de Castilla y León está en Zamora

Zamora se situó el pasado año como una de las provincias con mayor presión sancionadora de la Dirección General de Tráfico en Castilla y León. La DGT tramitó en las carreteras zamoranas 66.933 multas, con una recaudación superior a los 5,3 millones de euros, según los datos del organismo a los que ha tenido acceso LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.

A la 'caza' de la velocidad. / Fernando Sanchis

El dato coloca a Zamora por encima de provincias como Ávila, Salamanca, Palencia o Soria en número de sanciones, y la convierte en uno de los territorios con mayor peso dentro del balance autonómico. En el conjunto de Castilla y León, Tráfico alcanzó una cifra récord de 601.184 denuncias, lo que equivale a casi 1.650 sanciones diarias y a más de una multa por minuto. La recaudación total superó los 55,5 millones de euros.

El protagonismo de Zamora se explica, en buena medida, por el peso de los controles automáticos de velocidad. Los radares fijos, de tramo y los dispositivos portátiles Velolaser generaron en la provincia 3,23 millones de euros, una cifra que sitúa a Zamora entre las provincias de la Comunidad con mayor recaudación por medios técnicos. En Castilla y León, estos sistemas fueron responsables del 50,4 por ciento del importe total de las multas, con más de 28 millones de euros.

La provincia cuenta además con el radar fijo más sancionador de toda Castilla y León. Se trata del cinemómetro ubicado en el kilómetro 99 de la A-52, a la altura de Requejo, en dirección Benavente, que registró el pasado año 30.301 denuncias. Ningún otro radar fijo de la Comunidad alcanzó esa cifra.

Este punto de control zamorano superó al radar situado en el kilómetro 170 de la N-601, en La Pedraja de Portillo, en Valladolid, que contabilizó 28.076 multas, y al instalado en el Nudo Landa de Burgos, en el kilómetro 234 de la A-1, que detectó 22.158 infracciones.

La DGT defiende que estos dispositivos tienen como objetivo reducir la siniestralidad y recuerda que la velocidad inadecuada no solo incrementa el riesgo de accidente, sino también la gravedad de las lesiones. Según Tráfico, desde la implantación del primer plan de radares fijos en 2005, estos controles han contribuido a reducir un 75 por ciento el número de víctimas mortales en carretera.

Pese a ello, la velocidad sigue siendo un factor concurrente en el 24 por ciento de los accidentes mortales, por lo que el organismo mantiene su apuesta por reforzar la vigilancia en carretera. En febrero, la DGT puso en marcha 33 nuevos radares en once comunidades autónomas, cinco de ellos en Castilla y León, aunque ninguno de los nuevos cinemómetros se instaló en la provincia de Zamora.