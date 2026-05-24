Zamora celebra el talento musical joven con la final de "Mi Primer Escenario" en la Plaza Mayor

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Zamora ha dado a conocer los artistas seleccionados para participar en la fase final de la primera edición de “Mi primer escenario”, una iniciativa impulsada en colaboración con ThreeMax Solutions con el objetivo de apoyar, visibilizar y acompañar a jóvenes talentos musicales de la ciudad y la provincia.

Tras el cierre del plazo de inscripción y la valoración de las candidaturas presentadas, han sido seleccionados cinco proyectos musicales que representarán la diversidad y el potencial de la escena musical joven zamorana.

Los elegidos corresponden a Sin Más Band (rock), La bruja del este (punk celta), Galán (rap) , Acme CM (rap) y Minyzape (rap).

Concierto

Como parte del programa, esta misma tarde los cinco finalistas participarán en una masterclass formativa que tendrá lugar en el edificio de La Alhóndiga, una actividad concebida para ofrecer herramientas prácticas relacionadas con la preparación de directos y el conocimiento del sector profesional. Esta formación constituye uno de los pilares fundamentales de “Mi Primer Escenario”, que busca no solo ofrecer un espacio de actuación, sino también acompañar a los jóvenes artistas en sus primeros pasos dentro de la industria musical.

Los artistas y bandas finalistas actuarán el domingo 24 de mayo, a partir de las 18.00 horas, en la Plaza Mayor de Zamora, en un concierto gratuito y abierto al público en el que podrán mostrar su trabajo en un escenario profesional ante la ciudadanía.

El concierto final contará además con la participación de Naked Eva como artista invitado, compartiendo escenario con los finalistas en una jornada que pretende convertirse en un escaparate del talento emergente de Zamora. Una vez concluidas las actuaciones, el jurado profesional realizará su deliberación final y dará a conocer el nombre del ganador de esta primera edición de “Mi Primer Escenario”.

La concejala de Juventud, Sara de la Higuera, ha destacado el valor de iniciativas como esta para el desarrollo cultural de la ciudad. Iniciativa que nace con la vocación de consolidarse como una plataforma de impulso para nuevos creadores musicales, facilitando espacios de formación, exhibición y crecimiento artístico para los jóvenes del municipio.