El trece trae suerte a los nuevos enfermeros de Zamora

El trece no es número de mala suerte. Así lo sienten los 59 estudiantes que conforman la décimo tercera promoción del grado de Enfermería de la escuela de Zamora. Aunque con clara mayoría femenina en esta profesión, doce compañeros conformaban un grupo que ha estado durante cuatro años desarrollando su formación en diferentes espacios, más allá de las propias aulas, como recordó en su intervención María José Fermoso, directora de la escuela.

A la izquierda, la directora de la escuela, María José Fermoso (en la mesa, segunda por la izquierda), se dirige a los alumnos y familias. A la derecha, las alumnas Ana Elena Díez y Edurne Domínguez (arriba) y un completo salón de actos. | VÍCTOR GARRIDO

Así, junto a los seminarios y laboratorios, "también habéis participado en experiencias que reflejan el compromiso de la escuela y de su profesorado con metodologías activas y vinculadas a la realidad profesional", puso como ejemplo, añadiendo también una incipiente actividad investigadora.

"Todo ello ha permitido acercaros a la complejidad de la Enfermería y comprender la necesidad de responder a las personas con conocimiento científico, competencia técnica, responsabilidad y sensibilidad profesional", describió.

Un gran equipo educativo

Y todo esto ha sido posible gracias a profesores, profesionales sanitarios y tutores clínicos, sin olvidar el personal de administración y servicios. "La formación de estos estudiantes no puede entenderse sin la implicación de las instituciones sanitarias, la disponibilidad de los centros asistenciales y el compromiso de tantos profesionales que, desde la práctica diaria, contribuyen a que el alumnado alcance las competencias propias del título", añadió Fermoso en su discurso.

Vocación inspirada en los cuidados

También aprovechó para recordar a todos los recién graduados que la Enfermería "requiere aprendizaje permanente. Este título no es un punto y final, sino el inicio de una etapa en la que seguiréis ampliando conocimientos, adquiriendo experiencia y fortaleciendo vuestro criterio".

Último consejo

Finalizó la directora de la Escuela de Enfermería de Zamora con el consejo de desarrollar esta profesión que empieza "con sentido ético y rigor, contribuyendo a fortalecer el valor del cuidado, la seguridad de la atención y la calidad del sistema sanitario, manteniendo siempre una actitud respetuosa y orientada a las necesidades de las personas", resumió, para terminar deseándoles una trayectoria profesional "sólida, responsable y llena de oportunidades para seguir creciendo".

Vocación inspirada en los cuidados

Ana Elena Díez de Santiago y Edurne Domínguez Robles fueron las elegidas para hablar en nombre de sus compañeros durante el acto de graduación, celebrado en el salón de actos del Campus Viriato de Zamora, en un discurso lleno de recuerdos, anécdotas y agradecimientos.

Imposición de becas

Carmen Villar Bustos fue la profesora que ejerció de madrina de esta promoción y la encargada de imponer las becas a los que han sido sus alumnos.

Arropados por sus orgullosas familias y grupos de amigos, los recién graduados finalizaron el acto haciendo algo juntos por última vez: cantar "Gaudeamus Igitur", entre la felicidad y una incipiente nostalgia por lo que dejan atrás, pero dispuestos a adentrarse en una nueva etapa donde pondrán en práctica todo lo aprendido en la Escuela de Enfermería de Zamora.