STEM Talent Girl corrobora el talento femenino en Zamora

"El último informe PISA analiza una realidad irrefutable: en Castilla y León hay excelencia en conocimientos y en esfuerzo. Las alumnas de 15 años tiene un gran nivel en matemáticas, resolución de problemas complejos y en ciencias. Así que, el talento y el esfuerzo, están ahí. Lo importante es que no se desvíe y de eso se encargan programas como este", apuntó la gerente territorial de Servicios Sociales de la Junta en la delegación de Zamora, Sara Fernández, durante su intervención en la clausura de la sexta edición del programa STEM Talent Girl, creado por la Fundación ASTI.

Asistentes a la clausura del curso en el salón de actos del Museo Etnográfico. / Alba Prieto

El salón de actos del Museo Etnográfico acogió este acto, que pone fin a un curso en el que han participado en Zamora un total de 62 alumnas, arropadas por una docena de mentoras locales y más de setecientas a nivel nacional.

Impulsar vocaciones científicas

Esta iniciativa impulsa las vocaciones científico tecnológicas entre niñas y jóvenes, contando con el apoyo de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, en colaboración con la de Educación y la Fundación ASTI.

Entrega de diplomas a las participantes del programa STEM Talent Girl este año. / B. B.

Durante estos meses, ha dado la oportunidad de descubrir a las participantes su interés por disciplinas como Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, con el objetivo central de acercarlas a aquellos ámbitos donde la presencia femenina continúa siendo minoritaria.

De todos los niveles académicos

Desde noviembre, se han multiplicado las actividades formativas para estudiantes de ESO, Bachillerato y universidad, con un itinerario educativo que busca "inspirar, formar y acompañar a las participantes, desde la identificación de su vocación hasta la toma de decisiones académicas y su futura incorporación al mercado laboral", explican desde la organización.

Beatriz Benavides, durante su intervención en el acto de clausura. / B. B.

Ejemplo de este camino educativo son Beatriz Benavides, estudiante de Ingeniería Mecánica, y la investigadora Victoria Santo, ambas del Campus Viriato, quienes contaron su experiencia a las alumnas en esta clausura.