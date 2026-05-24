Siglos de antigüedad de la Pasión zamorana: La cronología y e historia de las Cofradías de la Semana Santa

No hace falta decir que Zamora, en lo espiritual y en lo estético, mima, cuida y celebra su Semana Santa con una devoción única. Para conmemorar el 375 aniversario de una de sus Cofradías más queridas, las calles se llenaron de fieles que quisieron celebrar esta ocasión tan especial. Pero en Zamora hay otras 15 cofradías y hermandades. Algunas que podrían remontarse hasta el siglo XII y otras que se han fundado hace poco más de una década.

La ciudad de Zamora celebra esta gran procesión con motivo del 375 aniversario de Jesús Nazareno /

Cofradías con siglos de historia

Aunque la tradición oral nos dice que la Cofradía de la Vera Cruz podría remontarse hasta el siglo XII, lo cierto es que los primeros registros escritos datan del año 1508. Sin embargo, cabe la certeza de que se trataría de la Cofradía más antigua de la ciudad. A día de hoy, la Vera Cruz cuenta con 11 pasos y forman parte de ella aproximadamente 3.000 hermanos.

Después de la Vera Cruz, se habría formado la Real Cofradía de Nuestra Madre de las Angustias, fechada en el año 1412 según los primeros registros escritos. Esta hermandad recibió el título de "Real" de la mano de Felipe VI en el año 2018 y cuenta con tres pasos y casi 5.000 hermanos.

Poco más tarde, en el siglo XVI, nace la Cofradía de la Santísima Resurrección. Los primeros documentos que podrían avalar la existencia de esta Cofradía datan del año 1544, ya que se conserva evidencia de una procesión dedicada a la Resurrección en la Iglesia de Santa María la Horta que podría corresponderse con dicha hermandad.

Es a finales del mismo siglo, en el año 1593 cuando se registra por primera vez la existencia de la Real Cofradía del Santo Entierro, aunque con antecedentes no precisados. Conserva el título de "Real" desde que se lo concediera Alfonso XIII en el año 1925.

Pocos años después aparecen los primeros antecedentes de la Cofradía de Jesús Nazareno Vulgo Congregación, que se forma finalmente en el año 1651, celebrándose en este 2026 el 375 aniversario de su fundación. Esta Cofradía, que anualmente le regala a Zamora su madrugada más preciada, es también la que más hermanos reúne en Castilla y León y una de las más grandes de España, con 12.000 hermanos.

Un Siglo XX de tradición

Es ya en el siglo XX cuando comienzan a unirse las once hermandades y cofradías restantes. La primera de esta segunda etapa nace en el año 1925 y es la Cofradía del Silencio, Real Hermandad del Santísimo Cristo de las Injurias. Aunque esta sea la fecha de la que data la fundación según registros oficiales, ya en el año 1902 se publicaron artículos en distintos medios locales, como EL CORREO DE ZAMORA, en los que se planteaba la incorporación de esta hermandad a la Pasión.

Diez años más tarde se registra la fundación de la Cofradía de Jesús del Vía Crucis. Nace como una procesión nocturna, que parte de San Frontis hacia el centro de la ciudad acompañando a la imagen del Nazareno, aunque los estatutos no se aprueban hasta el año siguiente.

La siguiente hermandad registrada oficialmente en la provincia es la del Jesús Yacente, que data de 1941, con gran seguimiento por parte de la juventud desde los inicios. Esta Hermandad es reconocida por uno de los momentos más especiales de la Semana Santa zamorana, como es el canto del Miserere, aunque esta tradición se incorpora a la procesión en la década de los 50.

A. B.

Un año después nace la Cofradía de Nuestro Padre Jesús en su Tercera Caída, que aunque comienza saliendo la noche del Miércoles Santo pronto se afianza en la tradición de procesionar en la tarde del Lunes. En sus comienzos, era una asociación puramente masculina, y no es hasta el año 2020 cuando comienza a incorporar a mujeres entre sus hermanas.

En el año 1948 se une a las Cofradías zamoranas la Real Cofradía de Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén, que nos regala anualmente la icónica procesión de la "Borriquita". Celebra la realeza de Jesús, y en su 75 aniversario, en el año 2024, el compositor toresano David Rivas le dedicó Rey de Reyes.

Poco más tarde, surge una de las Hermandades más reconocidas de la provincia, la Penitencial del Santísimo Cristo del Amparo, conocida como la Hermandad de las Capas Pardas. Los hermanos procesionan vestidos con esta reconocida vestimenta alistana, de donde se apropia el nombre con el que es reconocida. El nacimiento de esta Cofradía se produce en 1955, cuando Dionisio Alba Marcos expone entre amigos una idea que llevaba rumiando desde 1939.

Una década y algunos años después tiene origen la Hermandad Penitencial de las Siete Palabras, que nace por y para acoger a estudiantes, y para hacer honor a este cometido, se establece en sus bases que ningún cargo directivo deberá tener más de 30 años de edad. La Hermandad hace su primera salida el Martes Santo 9 de abril de 1968.

Seis años después, en 1974, nacen las Hermandades Penitenciales del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y del Santísimo Cristo del Espíritu Santo, aunque no procesionan hasta la Pasión del año siguiente. Ambas suponen una auténtica vanguardia tanto desde el punto de vista estético como del espiritual para los zamoranos, mostrando una nueva forma de ver la fe.

La procesión del Cristo de la Buena Muerte en Zamora, en imágenes /

Una de las razones por las que la Buena Muerte resultó tan innovadora en la Zamora de la época es la interpretación a pie de calle del "Jerusalem, Jerusalem", y en cuanto al Espíritu Santo, en un inicio fue rechazada por la Junta Pro Semana Santa al proponer un recorrido fuera de la Semana de la Pasión en sí. Procesiona por primera vez en Cuaresma, en el año 1975.

Ya en la década de los 80 nace la Hermandad Penitencial de Nuestro Padre Jesús de Luz y Vida, de la mano del periodista Manolo Espías, aunque no se integra en la Junta Pro Semana Santa hasta el año 1994. Nace como una ofrenda a los difuntos zamoranos que en vida formaron parte de la Semana Santa, y es por este motivo por el que su recorrido se establece desde la Catedral hasta el Cementerio de San Atilano.

Es en el siglo XXI cuando se incorpora la última Cofradía, la Esperanza, que no parte de cero. El origen está en la Sección de Damas de la Esperanza de la Cofradía de Jesús del Vía Crucis, que tiene origen en 1962, con el cometido de acompañar a la imagen de la Virgen esculpida por Víctor de los Ríos. En el año 2009 se realiza la votación para decidir la independencia de las Damas, comicios que muestran por mayoría absoluta esta inquietud y permiten que en 2010 sean reconocidas por primera vez como Cofradía independiente.

Casi diez siglos de una devoción que refleja las distintas miradas de la fe zamorana.