Protesta por el futuro ferroviario de Zamora: cientos de personas gritan "Tren madrugador"

El calor veraniego y el puente festivo jugaban en contra, pero pese a ello la Asociación de Usuarios del AVE de Zamora ha logrado congregar a cientos de personas en la plaza de la Constitución de la ciudad este domingo al mediodía para hacer resonar a las puertas de la Subdelegación del Gobierno un grito unánime de "tren madrugador".

Aunque esa ha sido la principal reivindicación de la protesta, no ha sido la única, ya que se ha extendido a la mejora, en general, de todos los servicios ferroviarios de la provincia, también las conexiones con Sanabria. Igualmente, se ha puesto el acento en la progresiva reducción de la calidad de los servicios ferroviario de Zamora y ejemplo de ello son las indemnizaciones y devoluciones del precio del billete, que antes se daban por un retraso de cinco minutos y ahora no se ofrecen hasta los 90 minutos en algunos trenes.

B. Blanco García / Alejandro García Benito

"En 2018 se puso un tren madrugador que salía de Zamora a las siete menos cuarto y llegaba a Madrid a las ocho y cinco, ahora ya ni los más viejos del lugar recuerdan qué día llegamos a Madrid antes de las nueve, ese es lo que estamos pidiendo, un servicio de cierta calidad que permita competir a Zamora con el resto de provincias en condiciones de igualdad", ha resumido el presidente de la asociación convocante, José Ramón Andrés, que ha mirado con envidia a otras ciudades que tienen un servicio AVE a menos de una hora y media de Madrid y han tenido un aumento exponencial gracias a ello.

En la manifestación, en la que los participantes se han arrinconado en las zonas de sombra, dejando el centro de la plaza únicamente para los valientes dispuestos a aguantar el sol, se han escuchado gritos como "Renfe, escucha, Zamora está en lucha" o "Puente, canalla, Zamora no se calla".

También se han mostrado pancartas con esos mismos eslóganes y otros como "Porque el derecho a quedarse no es un privilegio, tren madrugador ya", "Sin tren madrugador, Zamora se queda atrás", o alusivos a otras de las peticiones, como la reapertura del tren de la Vía de la Plata. Igualmente, uno de los carteles hechos a mano por los manifestantes se condensaba la reclamación de muchos viajeros frecuentes que viven en Zamora y trabajan en Madrid: "Quiero hacer los deberes con mi hijo, llevarle a extraescolares, jugar en el parque con él, pero no me deja Renfe porque no tenemos un tren madrugador en Zamora".

La movilización ha contado con la presencia de representantes de todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Zamora, IU, PP, PSOE, Zamora Sí y Vox, e igualmente han estado presentes otros representantes públicos de todos los colores políticos, incluida la portavoz del PP en las Cortes de Castilla y León, Leticia García, que ha anunciado iniciativas de su grupo para trasladar las reivindicaciones al Parlamento autonómico. No han faltado tampoco en la concentración agentes sociales y representantes de organizaciones empresariales como el presidente de CEOE-Cepyme de Zamora, José María Esbec, o el secretario de la Cámara de Comercio e Industria de Zamora, Javier Díaz, entre otros.

Ni más, ni menos

Igualmente, atendiendo las peticiones de Zamora y asumiéndolas ha estado presente también el presidente de la Asociación de Usuarios del AVE de Castilla y León, Carlos Perfecto, que ha asegurado desde el escenario de la protesta que la solución se llama "Avant madrugador" para los zamoranos que se han negado a irse pese a trabajar en Madrid y los que han regresado.

También ha pedido ese mismo servicio ferroviario para que los vecinos de Sanabria puedan vivir y estudiar en la comarca y desplazarse a trabajar o a ir al médico. "Zamora no es ni más ni menos que Sanabria, ni Sanabria más que otras provincias de Galicia", ha declarado Perfecto, que ha concluido que "el futuro de Zamora se llama Alta Velocidad". Un futuro que aún habrá que seguir reivindicando en la calle y en los despachos.