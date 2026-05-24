Profesores insuficientes ante el auge de necesidades educativas epeciales en Zamora

Es cierto que el número de docentes que se dedica a trabajar con alumnos de necesidades educativas especiales ha aumentado en Zamora en los últimos cuatro cursos, pasando de los 21 profesores de Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje en el curso 2022-2023 a los 25 actuales para este 2025-2026.

Mientras tanto, el número de estudiantes ha pasado de 64 a 75, lo que corrobora un mayor crecimiento de la plantilla que de alumnado, según el informe técnico sobre centros y aulas de educación especial realizado por el sindicato CSIF Educación. Sin embargo, se advierte que este saldo positivo no tiene por qué significar una menor carga de trabajo, ya que "hay que tener en cuenta el tamaño de los centros y la complejidad real del alumnado atendido", subrayan desde CSIF.

La situación en positivo de Zamora también se da en otras provincias, como Soria y Palencia, que también cuentan con esas características de colegios pequeños.

Crecimiento superior en alumnos

En la mayoría de las provincias de Castilla y León, el alumnos con necesidades educativas especiales crece un ritmo superior al incremento de la plantilla funcional, como Burgos, Valladolid, Ávila o Salamanca, donde el diferencial entre crecimiento de alumnado y profesorado es especialmente acusado, según señala CSIF. La comunidad cuenta en total con 877 alumnos de estas características —eran 677 hace cuatro cursos— y 269 docentes, frente a los 222 del curso 2022-2023.

A todo ello, el sindicato recuerda que la educación especial en Castilla y León "no se limita a centros específicos: las aulas sustitutivas o específicas en centros ordinarios forman parte de la red real de atención a este alumnado y deben computar en la planificación estructural".

Ante el incremento de este profesorado a un ritmo menor que el de su alumnado, CSIF también reivindica una "planificación que pueda corregir esta desviación y anticiparse a la evolución real de las necesidades en el aula", requieren.