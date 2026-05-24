Pablo Novo, candidato de IU a la Alcaldía de Zamora: "Lo importante no es tu edad, sino la labor de gestión y tener un equipo estable y cohesionado"

A toro pasado ya puede confesarlo, ¿hacía mucho que el grupo local de militantes de Izquierda Unida de Zamora, que se reúne semanalmente, había decidido que sería usted el candidato a la Alcaldía en 2027?

Es verdad que nos reunimos, yo creo que como pocas agrupaciones políticas en Zamora todos los lunes, es una cuestión que habíamos ido comentando, las distintas opciones, en reuniones previas a esa asamblea en la que ya definimos al número uno y al número dos. Evidentemente, habían surgido nombres, pero la decisión de forma consensuada la tomamos en esa asamblea del pasado domingo.

La pregunta que la ciudadanía zamorana alejada de la política municipal se hace ¿quién es Pablo Novo? Respóndala usted mismo.

Una persona, yo creo que como todo el equipo cohesionado que forma la agrupación local de Izquierda Unida, con una férrea voluntad de trabajo. Cualquier persona que me conozca sabe que para mí es normal, y para otros políticos quizá no lo sea, tener una dedicación total y absoluta, que en muchos casos te absorbe tu propia vida personal en determinados aspectos, pero siendo conscientes de que en las instituciones, tanto en labores de gobierno como de oposición, estamos un tiempo finito. Tenemos que estar dando el do de pecho e involucrándonos al 100% o más que al 100% en todas las cuestiones que le preocupan a los ciudadanos.

Pablo Novo, en el despacho del alcalde, tras la entrevista. / Víctor Garrido

Y al margen de la política, ¿qué le gusta hacer en su tiempo libre?

También es bien sabido, y muchas veces comparto en mis redes sociales, mi gusto por el senderismo. Yo desciendo de Sanabria, tanto de Puebla como de Requejo, y me he recorrido prácticamente todas las sierras de la comarca. Es una de mis aficiones principales junto con la lectura. De hecho, en mis momentos de desconexión a lo largo del día, que son sobre todo por las noches, cuando uno tiene que desquitarse de la labor municipal, lo que más disfruto es sentarme en el sofá tranquilamente con mis gatos y ponerme a leer un libro tranquilamente.

Tener un parque de vivienda pública accesible debe ser la prioridad de cualquier Administración

¿El ser de barrio, y además de San José Obrero, es motivo de orgullo para usted?

El orgullo creo que lo puede sentir cualquier persona, independientemente del barrio que sea, por vivir en una ciudad que yo siempre he calificado, viendo sobre todo la volatilidad del mundo actual, como un potosí. Vivimos en una ciudad muy tranquila, en la que cualquier persona con sensibilidad cultural tiene actividades para hacer prácticamente todos los días, si no todas las semanas; una ciudad también medioambientalmente muy acogedora. Creo que es un orgullo, en general, vivir en una ciudad como Zamora, o haber tenido la oportunidad de desarrollarse en una ciudad como Zamora. Por eso es tan importante que continuemos trabajando, al margen incluso de labores que trascienden las competencias del Ayuntamiento, en presionar a otras instituciones para lograr, como es el caso de los servicios ferroviarios, mejores conexiones para que mucha más gente pueda volver a Zamora o pueda desarrollar su vida eligiendo Zamora como destino para residir.

Cumplirá los 32 años en medio de la campaña electoral de las municipales de 2027 y posiblemente será el candidato más joven en la ciudad, pese a que Zamora es una provincia envejecida, ¿le puede pesar mucho esa circunstancia?

No, precisamente por ser consciente de que muchas veces determinadas organizaciones, incluidas la nuestra y las que surgieron a partir del 15M, apostaron por la juventud, creo que eso no es necesario. Lo que es importante es tener un grupo cohesionado en el que se junten elementos activos con una militancia mucho mayor y edades mucho más avanzadas con elementos más jóvenes. Y sobre todo creo que lo verdaderamente importante es la labor de gestión, independientemente de cuál sea tu edad. En mi caso van a ser ocho años de gestión, estos últimos cuatro al frente de las principales áreas del Ayuntamiento. Eso da un bagaje institucional importante para proyectar lo que realmente somos en Izquierda Unida, un equipo estable, cohesionado y que pretende transmitir, independientemente de quién sea el candidato, esa imagen a la ciudadanía, una imagen de estabilidad, que es lo que necesita Zamora.

Contemplamos los dos escenarios tras las elecciones, tanto gobernar con una mayoría holgada como estar en la oposición

¿No sería mejor que Guarido le ceda el bastón de mando municipal unos meses antes de las elecciones para ir acostumbrándose al puesto y demostrar que usted también sabe dirigir el ayuntamiento, pese a la edad?

No, no en el sentido de que Paco va a cumplir, como lo dijo, sus obligaciones hasta el último día como alcalde. E, insisto, bregándote en varias de las áreas de mayor importancia con la gestión y en los principales contratos de servicios de este Ayuntamiento, como el del servicio de limpieza, que la ciudadanía valora que ha mejorado sustancialmente, creo que eso es suficiente bagaje como para conocer la institución por dentro y saber cómo gobernar una ciudad, independientemente de que cada uno esté en su puesto hasta el último momento.

¿Tiene pensado acudir mucho en los próximos meses al despacho del alcalde para pedirle consejo o para ver y aprender de su trabajo?

El resto de mis compañeros y yo estamos constantemente acudiendo todos los días al despacho de Paco, tanto para consensuar o para informar de iniciativas que llevamos desde nuestras propias áreas, como, evidentemente, para dejarnos también aconsejar por uno de los principales activos que ha tenido, no solamente nuestra organización, sino esta institución y la ciudad en su conjunto para vivir una situación de economía saneada y de potentes inversiones en la calle. Con lo cual, ese contacto es ya diario, independientemente de que todo el equipo pueda consultar o nos consultemos mutuamente cuestiones, algo que también es una labor fundamental de grupo cohesionado, el saber preguntar.

La Corporación está siendo ejemplar, nos hemos entendido con diálogo todos los grupos, pese a las distintas ideologías

¿Cómo lleva estos primeros días el pasar a ser centro de atención mediática, no solo local, sino autonómica y nacional, al oficializarse que va a ser el candidato que sustituya a Guarido?

Después de la asamblea, con una absoluta tranquilidad, con el horizonte muy claramente definido. Estoy centrado en continuar sacando todos los proyectos de inversión fundamentales que tenemos que dejar en licitación o en ejecución antes de que finalice el mandato, como puede ser el Puente de Hierro; los proyectos de aceras por cuatro millones de euros; dirigiendo esos contratos que hacen el día a día de una ciudad, como el nuevo de mantenimiento por valor de dos millones de euros; o ejerciendo, y esto lo digo a modo anecdótico, pero es una realidad también, casi como capataz del servicio de limpieza, en esa relación constante con los encargados para tener una atención lo más personalizada posible. Por otro lado, también en materia de participación ciudadana, contactando diariamente todas las tardes con decenas de vecinos que nos dejan avisos a través de Línea Zamora para que exista esa interrelación entre ciudadanos e institución. Y por otro lado, también con el objetivo claramente definido de revalidar la alcaldía a partir de 2027.

Precisamente esa labor que realiza gestionando Línea Zamora, destacada incluso por el alcalde, no sé si le quita mucho tiempo para esas pequeñas incidencias que se notifican o lo utiliza como pulso y como forma de contacto con la ciudadanía.

Yo divido sobre todo desde la labor de trabajo diaria en mañanas y tardes. Las mañanas para la labor más constante con el funcionario municipal de cara a sacar los proyectos de inversión adelante y las tardes sobre todo las dedico dentro de mi insistencia también con los servicios municipales. A cada incidencia una fotografía. Es decir, cada cosa que nos envíe un ciudadano tiene que tener su contraparte resolutoria con una imagen. Por las tardes pueden ser dos o tres horas, dentro de esa dedicación absoluta a la institución municipal, las de responder a los ciudadanos. Mucha gente, cuando lea esta entrevista, se verá reconocida en mis palabras, ya que esa labor es diaria, constante y palpable. Creo que es algo que antes no sucedía, que asumo con absoluta normalidad, y que la gente también lo agradece porque está interactuando directamente con el equipo de Gobierno.

Pablo Novo, en un sillón del Ayuntamiento. / Víctor Garrido

Aunque su proyecto supongo que será continuista respecto al de Francisco Guarido si accede a la Alcaldía en 2027, ¿en qué se notará que es usted y no Paco el alcalde, cuál será su impronta?

Por encima de la cara visible que encabece un proyecto político la importancia radica en la constancia y en la cohesión de un equipo. Creo que ese es el principal activo que tiene esta organización. Evidentemente, cada persona tiene su estilo, pero la proyección fundamental que tenemos que lanzar a la ciudadanía es la de que aquí no va a haber una situación traumática o un cambio sustancial. Lo que pretendemos es continuar ofreciendo a la ciudadanía esa buena labor de gobierno, esa estabilidad en el presupuesto y en los proyectos de inversión que ejecutará este Ayuntamiento o en esa renovación de los principales contratos que, sin duda, será una de las arduas tareas a partir de 2027 con la renovación de Parques y Jardines, Iluminación viaria, el servicio de Limpieza, y Semáforos, entre otros contratos, junto al de autobuses, que lo tiene más o menos encarrilado nuestro compañero del PSOE. Creo que eso va a ser una labor fundamental, al margen de sacar adelante otra serie de proyectos que ya tenemos avanzados con anteproyectos, como es el futuro parking de Puerta Nueva y otra serie de inversiones que continuaremos ejecutando en los barrios.

Junto a los grandes proyectos en marcha y otros que han anunciado como el parking de Puerta Nueva o la remodelación del Puente de Hierro, ¿tiene alguna otra prioridad para el futuro de Zamora?

Una labor que también es fundamental, y que ya estamos realizando, es la de aprovechar parcelas municipales, por ejemplo, las de dotación comunitaria, para continuar ampliando el parque de vivienda pública en la ciudad de Zamora, aunque sabiendo que las competencias las tiene tanto la Junta de Castilla y León como el Gobierno de España. Es algo fundamental, si pensamos en ese horizonte en el que estoy convencido de que conseguiremos esos servicios ferroviarios que tanto necesita Zamora para vivir ese revulsivo demográfico que ha tenido otras provincias, y para que mucha población joven pueda ir y venir a Madrid. La población migrante que está abriendo negocios también va a necesitar un parque de vivienda, y los militares de Monte la Reina. Contar con esa oferta de vivienda pública asequible creo que tiene que ser la prioridad de cualquier Administración, y lo será para nosotros también en el siguiente mandato, como lo está siendo en este, con esos pisos que ya se están construyendo, esa posible nueva parcela que se ceda en Vista Alegre para la ejecución de más pisos, o las antiguas parcelas de Proinsa en La Alberca, que podrán albergar más de 200 viviendas de protección oficial

Ya se sabe que con usted irá de número dos en la lista de IU la actual concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas, ¿ha habido mucha rivalidad entre ustedes?

Ninguna. Nosotros hemos tenido claro en el proceso cómo y quiénes debíamos ser. Cuando Paco hablaba precisamente de tándem, yo creo que es una palabra que simboliza muy bien la relación que tenemos María Eugenia y yo. Los dos sabemos lo que es gobernar una institución del calibre del Ayuntamiento de Zamora.

Por cierto, ya se sabe el número uno y el dos, no le voy a preguntar por el tres, sino por el 25, ¿le gustaría que Francisco Guarido cerrara la lista, simbólicamente?

La configuración de las listas es una labor que tendremos que elaborar como equipo. Él ya ha manifestado públicamente que va a estar donde la militancia le ponga, en puestos simbólicos, pero sobre todo va a continuar siendo, como un militante más, uno de los principales activos para nuestra organización, y no solamente para la organización, sino para la institución municipal y para la ciudad, ya que su bagaje, tanto en la oposición como el gobierno, va a seguir estando ahí para proyectar esa imagen de estabilidad que yo creo que vamos a continuar lanzando.

Pablo Novo, subiendo las escaleras de la Casa Consistorial. / Víctor Garrido

Tal domingo como hoy, dentro de un año, habrá elecciones con usted como candidato de IU, ¿qué consideraría un fracaso en número de concejales que obtengan?

Yo no pienso tanto en números como en los dos escenarios plausibles. O continuar gobernando, revalidando la Alcaldía, que puede ser con una mayoría holgada, como podría ser con una mayoría absoluta, o con un pacto de Gobierno con el Partido Socialista, revalidando el equilibrio de fuerzas que tenemos ahora mismo. O también, dentro de ese abanico de posibilidades, hay que pensar también en la opción de estar en la oposición y realizar una labor como la que hemos realizado en todos los años previos al Gobierno. Eso también fue lo que, de una manera u otra, nos aupó al gobierno de esta ciudad, por ese reconocimiento a esa labor de oposición. Con lo cual, nos planteamos todos esos escenarios. Pero ahora no estamos pensando tanto en números como, desde una labor seria de gobierno, continuar sacando adelante todos los proyectos que tenemos en marcha adelante. Luego, a través de uno de nuestros principales canales comunicativos bien consolidados en Zamora, como es "Tu cIUdad y provincia" (revista buzoneada), lanzar una campaña electoral modesta, como hemos estado haciendo hasta ahora, y que, sin duda, ponga en la diana todo el trabajo realizado y los proyectos a continuar realizando si la gente nos da su confianza a partir de 2027

¿A día de hoy, en una porra electoral, cuál sería su apuesta?

Insisto, no tenemos porra respecto a resultados, pero si yo hay algo que valoro, y que espero que continúe siendo una realidad en el siguiente mandato, es continuar contando con una Corporación que creo que ha sido ejemplar respecto al panorama político nacional e incluso internacional. Nos hemos sabido entender con diálogo todos los grupos, cada uno desde su estilo y desde sus perspectivas ideológicas, pero que creo que es algo muy positivo que le hemos proyectado también a la sociedad zamorana. Un ejemplo es esa comparecencia de todos los grupos de hace unos días defendiendo a capa y espada con un frente unitario determinadas cuestiones como la mejora de los servicios ferroviarios fundamentales para el desarrollo de nuestra ciudad y provincia.