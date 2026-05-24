La nueva novela de Gregorio G. Olmos, ambientada en el medievo, se presenta en la Biblioteca Pública de Zamora

El escritor Gregorio G. Olmos presenta en la Biblioteca Pública de Zamora su nueva novela “El hospital de la piedra” una novela histórica ambientada en el medievo y rigurosamente documental.

En las páginas del volumen, finalista del XLV premio Felipe Trigo, el autor, a través de un lenguaje sencillo, acerca al lector, lo más fielmente posible, a sus gentes, sus paisajes y sus costumbres de la sociedad que residía en Toledo en el último tercio del siglo XV.

El escritor estará acompañado el miércoles 27 de mayo a las 19.00 horas de la concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas, y del periodista José María Sadia.

Música

El espacio cultural acoge dos nuevos conciertos de alumnos del Conservatorio Profesional de Música Miguel Manzano.

El día 26 de mayo a las 19.00 horas ofrecerá su recital de grado profesional por Adriana Pérez Ríos, flauta travesera, que estará acompañada de Rubén González Martín al piano que interpretarán piezas de Hüe, Mozart o Bach. El jueves 28 de mayo a las 19.30 horas el turno corresponderá a Luca Salvador Martín, flauta travesera, nuevamente acompañado por Rubén González Martín al piano.

Narración oral

La narración oral tiene una doble sesión con Ane Gebara el viernes 29. La cuentacuentos y actriz llevará a cabo una función para público familiar con niños a partir de 4 años con “Bosques, ríos y algún rinconcito tranquilo de mi casa” a partir de las 17.30 horas. A las 19.00 horas llegará el turno de “Lo que las piezas me contaron” para jóvenes y adultos.

Además, el sábado día 30 habrá una fiesta de la lectura silenciosa a partir de las 11.00 horas. La actividad, impulsada por el centro sociocultural Peromato, consiste en un encuentro de lectura en silencio, en un ambiente acogedor e informal, donde cada participante trae su propio libro y dedica un tiempo a leer en compañía de otras personas, sin distracciones.

Exposiciones

La antigua Casa de la Cultura oferta también dos muestras. En la sala de adultos puede verse una selección de #bookface, fotografías que consisten en fundirse con la portada de un título, publicados por la Biblioteca Pública de Zamora en sus redes sociales. Además, en la sala de exposiciones se exhibe “Luz habitada”, un proyecto artístico de Ignacio Parrilla que reflexiona sobre la luz como elemento físico, simbólico y espiritual.