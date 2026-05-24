Movilización por el tren en Zamora: la portavoz del PP en las Cortes llevará las reclamaciones al Parlamento autonómico

La portavoz del PP en las Cortes de Castilla y León, Leticia García, ha anunciado que su formación promoverá iniciativas en el Parlamento autonómico ante el "ataque" que sufren las infraestructuras ferroviarias de Castilla y León. Leticia García, que ha asistido a la concentración convocada por los usuarios del AVE de Zamora junto a otros cargos del PP como los diputados Elvira Velasco y Óscar Ramajo, ha recordado que se han perdido frecuencias en esta provincia y también en Salamanca, en la estación de Medina del Campo o en Segovia.

Por ello, ha afirmado que "está claro que es un ataque a las infraestructuras ferroviarias de Castilla y León y, sin duda, desde las Cortes vamos a promover iniciativas instando al Gobierno de España a que se recupere esto y se mejoren todas las conexiones".

Ha agregado que estas acciones parlamentarias no solo se referirán a las infraestructuras ferroviarias, sino también a las energéticas o las de telecomunicaciones, que también son "competencias del Estado y nos tiene absolutamente abandonados", ha apuntado.

La portavoz del PP en las Cortes de Castilla y León ha asegurado que Renfe se ríe de los castellanoleoneses y los zamoranos porque, no solo no mejoran las infraestructuras, sino que "nos están quitando lo que ya tenemos".

Y lo ha vinculado con un Gobierno de España "degradado" y un PSOE "en descomposición, y prueba de ello es que ni siquiera atiendan las reivindicaciones de los territorios".

Ha justificado su presencia por acompañar a la sociedad zamorana en su petición de que le den "como mínimo los que nos quitaron".

Reproches al PSOE

Ha agregado que lamenta que en la movilización de Zamora hubiera algunos representantes locales "a los que les resultaría más fácil reclamar directamente al Gobierno de España, porque son los mismos partidos que están representados en el Ayuntamiento de Zamora", donde gobiernan en coalición IU y PSOE.

Por ello, les ha pedido que hagan el esfuerzo de "levantar el teléfono" y exigir "de verdad" esas infraestructuras ferroviarias.

También ha criticado al líder socialista en Castilla y León, Carlos Martínez, al que ha acusado de mentir porque en campaña afirmó en Zamora que se iban a recuperar las frecuencias ferroviarias y no solo no se ha hecho, sino que incluso se han quitado más frecuencias, por lo que ha pedido al Partido Socialista de Castilla y León y a Carlos Martínez "implicarse" y dejar de estar "escondidos cuando hablamos de esta recuperación de frecuencias". Ha acusado por ello al secretario general del PSOECyL de ser "otro sanchista, dedicado exclusivamente a defender a Sánchez y a defender a Zapatero".