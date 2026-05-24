Concentración por el futuro ferroviario: el portavoz municipal socialista expresa su prioridad, "siempre Zamora por delante"

Entre los asistentes a la movilización por el futuro ferroviario de la provincia no ha faltado el portavoz municipal socialista, David Gago, que esta semana ya suscribió una declaración de todos los portavoces municipales en apoyo de la reivindicación de mejores frecuencias de tren para Zamora y este domingo acudió a la concentración, resguardado del sol en los soportales de la Subdelegación del Gobierno.

David Gago ha afirmado que la reivindicación no sabe si era contra alguien, pero sí tiene claro que es “para dejar absolutamente claro que Zamora necesita frecuencias y servicios que sean útiles para los zamoranos”.

En ese contexto ha enmarcado el denominado tren madrugador. “Ahí es donde parece que hay que explicarle a las altas instancias del Gobierno, y en este caso a Renfe, que la ciudad de Zamora tiene un problema y tiene que ver con el futuro de la ciudad", ha manifestado, para subrayar que ese servicio ferroviario a primera hora de la mañana incide en "el desarrollo de la ciudad" y en que "los zamoranos puedan desarrollar su vida en Madrid y puedan ir y volver". Por ello ha justificado su asistencia a concentración y ha prometido que en todas las que tengan que ver con ese desarrollo de Zamora "ahí vamos a estar".

El edil y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Zamora ha agregado que la presencia de los representantes socialistas zamoranos, entre los que también se encontraba el procurador regional por Zamora, Javier García, es “lógica y entendible” porque anteponen Zamora “siempre por delante de cualquier tipo de cuestión”.