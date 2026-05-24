La Casa Guerra y el deseo de entrar

Hay edificios que, cuando se cierran, no desaparecen. Siguen ahí, pero cambian de naturaleza. Se convierten en pregunta. La gente pasa por delante, mira de reojo, recuerda algo, inventa algo, olvida algo. La Casa Guerra ha vivido durante años en ese lugar intermedio: visible, pero inaccesible.

Dicen que una ciudad no se descubre de golpe. Que antes se intuye. Que primero hay una fachada que siempre estuvo en el mismo sitio y, de pronto, un día parece distinta. Después una puerta cerrada. Después una cornisa. Después un edificio al que nadie miraba demasiado. Y entonces ocurre algo parecido a una revelación, la ciudad que uno creía conocer empieza a hablar en voz baja.

Al periodista zamorano Nicolás Alonso, le pasó algo parecido. No fue una Epifanía monumental ni un fogonazo sobre las piedras viejas de Zamora. Fue un paseo. Uno de esos recorridos que parecen sencillos e incluso automáticos hasta que, tiempo después, uno comprende que algo cambió allí. Era diciembre de 2020, acababa de empezar la carrera de Periodismo cuando el arquitecto Paco Somoza le enseñó Zamora junto a su familia y un grupo de amigos. Nicolás, que hasta entonces imaginaba su vida entre la Fórmula 1, Madrid y la política nacional, empezó a mirar hacia otro lado: "Con ese paseo de Somoza empecé a valorar esa Zamora que, como mucha gente, no había visto nunca", recuerda.

Hay ciudades que se apagan porque nadie las mira. O porque se las mira siempre igual. Zamora ha vivido durante décadas bajo una palabra inmensa, el románico: "Ese título no se lo va a quitar nadie", dice Diego Turrión, maestro y músico zamorano. Pero una ciudad no puede vivir de una sola palabra, por hermosa que sea. También necesita sus márgenes, sus capas secundarias, sus estilos menos repetidos, sus edificios incómodos, sus épocas olvidadas.

Románico. Una palabra hermosa, justa, pesada. Tan poderosa que a veces ha dejado en penumbra otras formas de belleza: el modernismo, el eclecticismo, la arquitectura de principios del siglo XX, los edificios que han sobrevivido al abandono, las casas cerradas, los planos guardados, los nombres de arquitectos y artistas que siguen habitando las calles aunque pocos los pronuncien.

Y entonces, de esta penumbra nace "Y se hizo la luz. La arquitectura del renacer de Zamora", un proyecto de Nicolás Alonso y Diego Turrión con el objetivo de ver la ciudad desde otro ángulo. El cartel lo anuncia casi como una promesa, "tres mesas redondas, una ciudad por descubrir y mucho más que arquitectura", se puede leer. La cita central será el 3 de junio, a las 17.00 horas, en el Teatro Principal, con entrada libre hasta completar aforo. Pero antes, la ciudad será llamada desde la música. El 30 de mayo, a las 21:30 horas, Suricato Morse actuará en la Plaza Sagasta. Un día después, el 31 de mayo, también a las 21:30 horas, será el turno de Sintetizados en la calle Santa Clara, 19, en la Casa Guerra. Pero hay algo más en esta programación que no cabe del todo en una agenda cultural.

Cartel de «Y se hizo la luz» colgado en la puerta de la Casa Guerra. | A.B.G.

La forma de encender una pregunta

Nicolás y Diego saben que las palabras congreso, modernismo o mesa redonda no siempre provocan una estampida de jóvenes hacia un teatro. Lo saben porque pertenecen a esa generación a la que tantas veces se le ha dicho que en Zamora no pasa nada. Lo saben porque ellos mismos han sentido alguna vez esa tentación de mirar fuera, de pensar que la vida estaba en otra parte: "Si anunciábamos solo tres mesas redondas en el Teatro Principal quizá a la gente no le llamaba la atención", explica Nicolás. "La idea es que alguien pase por la Plaza Sagasta un sábado por la noche, escuche jazz, vea el cartel, lea el título, se acerque sin demasiadas defensas y descubra que aquello conduce a una conversación sobre Zamora", dice el zamorano. Diego lo cuenta desde una lógica casi íntima. Cuando se le ocurre una idea, piensa primero en cómo querría recibirla él. Y él, con veintitantos años, quizá tampoco habría ido de entrada a un congreso de modernismo.

Entonces, ¿cómo se habla de arquitectura a quien cree que la arquitectura no le interesa? La respuesta, para ellos, está en el cruce. Con "Y se hizo la luz" el concierto no es un adorno. Es una llave.

Paco Somoza y la mirada que se hereda

Hay maestros que no dan clase, otros, la dan caminando. Paco Somoza ocupa en este proyecto ese lugar raro de quienes enseñan a mirar. Para Nicolás, su figura está unida al momento en que Zamora dejó de ser solo el lugar de origen para convertirse en objeto de deseo, de estudio y de cuidado. Aquel paseo de 2020 fue el comienzo. Después la ciudad dejó de ser un decorado conocido y se volvió una materia viva.

Somoza también ha estado presente en el desarrollo de esta iniciativa. Les ha orientado, les ha cedido los planos de la Casa Guerra y participará en las mesas redondas. Su presencia no es solo técnica. Tiene algo de círculo que se cierra: "Es todo un honor que el propio Paco vaya a poder venir a este edificio, que sé que es una obra que le gusta mucho, y que lo vaya a poder volver a ver abierto después de 15 años", afirma emocionado el periodista que se encargará de moderar las mesas redondas.

La frase deja una imagen: un arquitecto regresando a un edificio. Como quien vuelve a una habitación de la memoria. Como si también los espacios esperaran a ciertas personas para recuperar su voz. Y entonces, de pronto, se hace la luz.