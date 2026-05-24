Asprosub Virgen de la Vega, profesionales del cuidado de los jardines y zonas verdes

La labor que desarrolla el Centro Especial de Empleo Virgen de la Vega de Benavente, perteneciente a Asprosub Virgen de la Vega - Plena Inclusión Castilla y León, se ha consolidado como una de las principales alternativas laborales para personas con discapacidad. La entidad trabaja actualmente con 42 empleados, de los cuales 36 cuentan con discapacidad intelectual, física o sensorial, favoreciendo así la inserción laboral en un entorno profesional y normalizado.

Entre las distintas actividades que desarrolla el centro de empleo, el "garden" dedicado a la venta de planta continúa siendo uno de sus pilares fundamentales. Sin embargo, en los últimos años ha adquirido una especial relevancia el servicio de mantenimiento de jardines y zonas verdes, tanto en viviendas particulares como en urbanizaciones residenciales, una actividad cada vez más demandada por propietarios que buscan conservar y mejorar sus espacios exteriores.

La jardinería particular ha evolucionado más allá del aspecto puramente ornamental. Explican desde Asprosub Benavente que "un jardín bien cuidado aporta valor a la vivienda, mejora el bienestar de quienes la habitan y contribuye a crear entornos más sostenibles. Para ello, resulta imprescindible realizar una planificación constante y adaptar cada actuación a las características del terreno y a las condiciones climáticas de cada época del año".

Asprosub, profesionales del cuidado de los jardines y zonas verdes

Los profesionales de Asprosub desarrollan labores integrales de conservación de jardines privados que incluyen el cuidado del césped, la poda de árboles, setos y arbustos, la limpieza de espacios exteriores y el mantenimiento general de las zonas verdes. El césped, uno de los elementos más presentes en jardines residenciales, requiere trabajos periódicos de siega, aireación, abonado y control del riego para garantizar su buen estado, especialmente durante los meses de primavera y verano, cuando el crecimiento es más intenso.

La poda también ocupa un papel esencial dentro del mantenimiento, no solo desde el punto de vista estético, sino también sanitario, permitiendo controlar el crecimiento de las plantas y prevenir riesgos derivados de ramas deterioradas o enfermas. "A ello se suma la instalación y supervisión de sistemas automáticos de riego, cada vez más utilizados para optimizar el consumo de agua y mejorar la eficiencia hídrica", añaden desde Asprosub.

Otro de los aspectos destacados es en el control de plagas y enfermedades mediante tratamientos adaptados a cada jardín, apostando además por métodos más ecológicos y sostenibles que reduzcan el impacto ambiental. El equipo de Asprosub completa estos trabajos con labores de limpieza, retirada de restos vegetales y conservación de caminos y pavimentos exteriores.

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Desde la entidad destacan que el objetivo es ofrecer un servicio profesional, cercano y adaptado a las necesidades de cada cliente, garantizando siempre calidad, experiencia y un mantenimiento responsable de los espacios verdes.