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La asociación Capitonis Durii invita a conocer de cerca su actividad de gigantes y cabezudos

Los ensayos de gigantes y cabezudos se celebran semanalmente en la antigua estación de autobuses

Los gigantes de Capitonis Durii

Los gigantes de Capitonis Durii

Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

Zamora

La asociación cultural Capitonis Durii abre sus ensayos a todas aquellas personas interesadas en conocer de cerca su actividad o que estén valorando incorporarse a la agrupación con dos décadas de existencia.

Los ensayos tendrán lugar en la sede del colectivo, sito en la antigua estación de autobuses, y se dividen según sean gigantes o cabezudos.

La sección de gigantes se prepara los miércoles, en horario de 20.00 a 21.00 horas, mientras que los ensayos de cabezudos serán los viernes de 20.00 a 21.00 horas. En este mismo horario, y de manera paralela, se ejercitan los músicos integrantes de la capilla de ministriles.

La agrupación, puesta en marcha en 2005 por un pequeño grupo de amigos supera ahora los dos centenares de socios y su patrimonio lo integran siete gigantes y diez cabezudos, con los que recorren la provincia zamorana y otros lugares de la geografía española e incluso Portugal dando a conocer el hecho histórico del Cerco de Zamora.

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En 2025, el colectivo recibió el galardón de Patrimonio Cultural en los Premios Tierra de Zamora por su trabajo en la preservación y difusión de las tradiciones.

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