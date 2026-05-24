Aemet alerta: aviso amarillo sorprendente en Zamora pese a las altas temperaturas

El aviso de la Agencia Estatal de Meteorología, que advierte de precipitaciones en Sanabria y en la meseta de Zamora, no contempla que en los próximos días disminuyan las temperaturas. Durante la noche del 24 de mayo y durante las primeras horas del lunes parece que las temperaturas podrían bajar a causa de la tormenta que acogería gran parte de la provincia, y que podría ir acompañada de granizo y fuertes rachas de viento.

Un sol que no da tregua

Zamora ha entrado en un verano madrugador por la puerta grande, y parece que ni siquiera la tormenta va a contener unas temperaturas que no bajarán de los 16 grados en toda la semana y podrían llegar a los 36 a finales de esta.

En cuanto a la precipitación, no se pronostican más allá de las primeras horas del lunes. El sol pegará fuerte durante la primera jornada del martes, aunque amainará según vaya avanzando la semana.

El tiempo en Zamora del 24 al 30 de mayo / AEMET

Tampoco se esperan grandes rachas de viento más allá de la posible tormenta en Sanabria y en la meseta, y se recomienda especialmente a la población que utilice protección solar ya que se prevé que el índice ultravioleta sea más alto que en las últimas semanas.