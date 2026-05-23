Zamora, tomada por los pendones que ondean al viento y sus estampas de película

Más de sesenta pendones que representan a pueblos de las provincias de Zamora, León y Palencia y la zona de Miranda do Douro (Portugal) han desfilado junto a una comitiva de cerca de medio millar de personas por las calles del casco antiguo de la ciudad. Durante cerca de dos horas, los pendoneros han portado los grandes estandartes al ritmo de la música tradicional. El desfile ha puesto el broche de oro al 'II Congreso Los Pendones. Historia, conservación y puesta en valor de un bien inmaterial'.

La comitiva ha estado encabezada por el pendón de la Cofradía de la Virgen de la Concha, patrona de Zamora que el próximo lunes celebrará su tradicional romería a la localidad vecina de La Hiniesta. En los primeros lugares del desfile también se han visto los Viriatos de la romería de la Virgen del Castillo de Fariza, ocho pendones de color blanco, a diferencia de los vistosos colores del resto, y una altura mayor, de entre doce y catorce metros.

Los pendones a la llegada a la plaza de la Catedral. / Víctor Garrido

Esos pendones también denominados Viriatos, que representan a los ocho pueblos de la comarca de Sayago que cada año se hermanan el primer domingo de junio en la ermita de la Virgen del Castillo, en los Arribes del Duero, han sido los que más han sufrido el viento que había a la hora de cruzar el Duero.

El desfile ha obligado a esforzarse más de la cuenta a los pendoneros, especialmente en el tramo del Puente de Piedra de Zamora, ya que las brisas de aire que había por momentos han dificultado su trabajo de traslado del pendón. Como no hay mal que por bien no venga, esa circunstancia ha dado mayor vistosidad al desfile, al ondear las banderolas al viento.

Los estandartes de mayor tamaño, junto a la persona que lleva el mástil, cuentan con el apoyo auxiliar de dos o tres personas más que sujetan cuerdas que salen de lo alto del pendón para que sea menos dificultoso su manejo.

Encuentro de pendones en Zamora / A. F.

Uno de los pendoneros que ha participado en el desfile, Rodrigo Blanco, ha asegurado a este diario, mientras sujetaba a la salida del Puente de Piedra uno de los tres pendones de su pueblo, Lagunas de Somoza (León), que el manejo no resulta complejo si se tiene experiencia, "pero la primera vez que lo llevas tiene mucha más complicación".

En circunstancias como las de este sábado, con viento, el trabajo de los que ayudan a portarlo con las cuerdas auxiliares, en lo que denominan "el remo", es "primordial", ha explicado.

El desfile ha dejado estampas que subrayan la majestuosidad de estos estandartes, tanto en el Puente de Piedra, como en la subida por la calle Balborraz, la Plaza Mayor, el avance por las rúas del casco antiguo o la llegada a la plaza de la Catedral.

Pendones en la plaza de la Catedral, al término del desfile. / Víctor Garrido

Al término del desfile, el director del Instituto de Estudios Patrimoniales Concha Casado, Jorge Martínez, como organizador del congreso y el desfile, ha destacado a los periodistas la importancia de "mantener vivas nuestras tradiciones" y un patrimonio que hay que "mirar y transmitir a generaciones futuras".

Por su parte, tanto la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Zamora, María Eugenia Cabezas, como el diputado provincial del área, Víctor López de la Parte, han invitado a los participantes a disfrutar de la ciudad y han destacado el "éxito rotundo" del desfile.