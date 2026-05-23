Zamora, entre las provincias donde menos orgasmos se alcanzan en pareja, según un estudio sobre hábitos sexuales

Un estudio nacional sobre hábitos sexuales realizado por la plataforma Diversual ha dejado un dato llamativo para la provincia de Zamora: es el territorio español donde menos orgasmos se alcanzan durante las relaciones sexuales en pareja. Según el informe, los participantes zamoranos afirman llegar al orgasmo en un 69,2% de los encuentros, la cifra más baja del país.

El estudio, elaborado a partir de una encuesta realizada a más de 5.400 personas de entre 18 y más de 60 años, analiza distintos aspectos de la sexualidad en España, desde la frecuencia de las relaciones hasta las fantasías, el consumo de pornografía o el uso de preservativos.

Los datos sitúan a Zamora lejos de provincias como Salamanca, que lidera el ranking nacional de orgasmos en pareja con un 87,5%. La media española se sitúa en el 79,3%.

No es el único dato que llama la atención sobre la provincia. Estudios anteriores de la misma firma ya habían colocado a Zamora entre las provincias donde menos relaciones sexuales se practican al mes, además de figurar entre las que registran mayores índices de infidelidad.

MENOS FRECUENCIA Y MÁS INFIDELIDAD

Según informes previos de Diversual, Zamora se encontraba entre las tres provincias españolas con menor frecuencia de relaciones sexuales mensuales, con cifras por debajo de la media nacional.

En paralelo, los datos relacionados con la infidelidad también situaban a la provincia en posiciones destacadas. Algunos análisis apuntaban a que más del 30% de los zamoranos reconocía haber sido infiel al menos una vez en una relación estable.

El estudio de Diversual recoge además otros aspectos de la vida sexual de los españoles. La fantasía más habitual en el conjunto del país es “hacer un trío”, mientras que el dormitorio continúa siendo el lugar favorito para mantener relaciones sexuales. También destaca que el 59,9% considera que actualmente es más fácil ligar mediante aplicaciones como Tinder o redes sociales.

Los autores del informe aseguran que el objetivo de este trabajo es conocer mejor los hábitos sexuales de la población y fomentar una visión más abierta y saludable de la sexualidad, abordando cuestiones relacionadas con el bienestar emocional, la educación sexual y las relaciones personales.