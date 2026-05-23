Zamora conmemora el 375 aniversario de la Cofradía de Jesús Nazareno en una jornada calurosa

Botella de agua en mano, buscando la sombra siempre que era posible y con el orgullo de formar parte de una fecha irrepetible, los hermanos y damas de la Cofradía de Jesús Nazareno salieron este sábado a las calles de Zamora para conmemorar el 375 aniversario de la fundación de una de las cofradías más emblemáticas de la Semana Santa zamorana.

La ciudad vivió una procesión extraordinaria en todos los sentidos: por la efeméride, por la presencia de los once pasos, por el acompañamiento musical y por la respuesta de los hermanos y del público, que no quiso faltar a una cita cargada de simbolismo, devoción y memoria colectiva.

La tarde, marcada por unas temperaturas cercanas a los 30 grados, obligó a muchos participantes y asistentes a tomar precauciones frente al calor. Aun así, la climatología no impidió que la cofradía celebrara en la calle una jornada largamente esperada. Los hermanos portaron la medalla reglamentaria, aunque sin el atuendo propio de la madrugada del Viernes Santo, en una salida de carácter extraordinario que permitió contemplar los pasos en un contexto distinto al habitual.

La procesión partió a las 16.15 horas desde la Plaza Mayor, punto de inicio de un recorrido que avanzó hacia la plaza de Viriato, rúa de los Francos y rúa de los Notarios, donde se produjo uno de los momentos de mayor tensión de la tarde. El paso de La Elevación de la Cruz estuvo a punto de rozar con la cruz uno de los balcones de la calle, provocando un breve susto entre los presentes. Finalmente, la maniobra se resolvió sin incidencias y la procesión pudo continuar con normalidad.

El desfile prosiguió después por la plaza de los Ciento, rúa del Silencio, Arias Gonzalo, los jardines de Antonio Águila y la Plaza de la Catedral. Allí tuvo lugar uno de los actos centrales de la conmemoración, la misa de Acción de Gracias, celebrada a las 18.45 horas y presidida por el obispo de Zamora, Fernando Valera. La celebración contó además con la intervención musical de la Capella Ocellum Duri, dirigida por Eduardo Vidal.

Reverencia

Uno de los momentos más esperados de la jornada es la Reverencia, prevista en el regreso del cortejo a la Plaza Mayor. Tras realizar el recorrido de vuelta, las imágenes rendirán homenaje a la Virgen de la Soledad en su entrada al corazón de la ciudad.

Música

La música tuvo también un protagonismo esencial. Además de la Banda de Cornetas y Tambores de Jesús Nazareno, la banda de tambores de cierre y las parejas de Merlú, cada uno de los once pasos estuvo acompañado por agrupaciones musicales procedentes de provincias limítrofes y de Portugal, convirtiendo el desfile en un encuentro sonoro de distintas tradiciones vinculadas a la Semana Santa.

Jesús Camino del Calvario procesionó acompañado por la Banda de Música Tomás Bretón de Salamanca; La Caída lo hizo con la Banda de Música de Alba de Tormes; y Redención avanzó con la Banda de Música de Pollos (Valladolid). El grupo de San Juan y las Tres Marías contó con la Banda de Música Reino de León, mientras que el Nazareno estuvo acompañado por la Banda de Música de Villamayor.

La Verónica desfiló junto a la Banda de Música de Zamora, la Desnudez con la Banda de Música de Medina de Rioseco y la Crucifixión con la Banda de Vilarandelo (Portugal). La Elevación marchó con la Banda de Música Maestro Nacor Blanco, La Agonía con la Banda de Música de Braganza y la Virgen de la Soledad por la Banda de Música de Villalba.

El público pudo incorporarse a la procesión popular siguiendo las indicaciones del equipo de organización. La salida extraordinaria exigió coordinación, atención constante y esfuerzo por parte de los responsables de la cofradía, quienes en todo momento abastecían con agua a aquellos que pudieran necesitarlo.