Zamora amortigua la caída del turismo en Castilla y León

Zamora soportó la caída del número de visitantes y pernoctaciones durante el mes de abril mucho mejor que la media regional gracias al tirón del turismo rural, el crecimiento acelerado de las viviendas turísticas y la atracción de un visitante más fiel y de mayor estancia. Los datos del Boletín de Coyuntura Turística elaborado por la Junta de Castilla y León muestran un descenso generalizado en prácticamente toda la comunidad autónoma. Sin embargo, dentro de ese contexto menos favorable, Zamora vuelve a destacar por una mayor estabilidad y por una resistencia superior a la media regional.

Mientras que en el conjunto de la región los viajeros cayeron un 8,28% respecto a abril del año anterior, Zamora apenas registró una caída del 2,45%, una de las menores de toda la comunidad, junto con Valladolid. Diferencia que resulta especialmente relevante si se compara con provincias como Ávila, donde los turistas descienden un 16,35%; Salamanca, con 11,93% menos; o León, que registra 7,79% menos de visitantes en este periodo.

En términos absolutos, Zamora pasó de 31.577 viajeros en abril del pasado ejercicio a 30.802 en abril de 2026. Aunque existe una ligera bajada, la provincia consigue mantenerse prácticamente estable en un escenario claramente negativo para el conjunto regional.

También en pernoctaciones la provincia ofrece mejores resultados comparativos. Castilla y León perdió un 8,78% de pernoctaciones durante abril, mientras que Zamora registró un descenso mucho más moderado del 4,16%. En cifras concretas, la provincia pasó de 55.960 pernoctaciones en abril de 2025 a 53.632 en abril de este año.

Descenso generalizado que puede guardar relación a que el pasado año la Semana Santa se celebrase entre el 13 y el 20 de abril, mientras que en este 2026 se ha desarrollado entre el 29 de marzo y el 5 de abril. Razón de la caída de visitantes, ya que la Semana Santa es una de las temporadas turísticas más fuertes. No obstante, la provincia de Zamora ha logrado mantener mejor la demanda gracias también a la prolongación de la exposición de Las Edades del Hombre y su atracción hacia un tipo de turista más tranquilo.

Un grupo de turistas pasea por la capital zamorana. / Victor Garrido / LZA

Zamora registró en abril una estancia media general de 1,74 días, claramente por encima de la media autonómica, situada en 1,66 días. Entre los viajeros nacionales la estancia media alcanzó 1,78 días, mientras que los turistas extranjeros se quedaron 1,5 días de media. Por alojamientos, despuntan los apartamentos turísticos con una estancia media de 2,54 días junto a las viviendas turísticas, que arrojan una media en la provincia de 2,16 días de tiempo promedio de permanencia en el alojamiento. Por su parte, el turismo rural llegó hasta 1,86 días y en camping superó incluso los dos días, alcanzando 2,05 jornadas.

Otro dato significativo es el comportamiento del turismo nacional. De los 30.802 viajeros registrados en abril de 2026 en Zamora, 26.330 fueron españoles y 4.472 extranjeros. La provincia mantiene, por tanto, una fuerte dependencia del turismo interior, pero precisamente esa característica parece haber amortiguado la caída sufrida por otros territorios más expuestos a las fluctuaciones internacionales.

Uno de los pilares fundamentales de esta resistencia continúa siendo el turismo rural. Zamora sigue consolidándose como uno de los destinos rurales más reconocibles de Castilla y León gracias a una combinación de naturaleza, patrimonio, tranquilidad y autenticidad difícil de encontrar en otros territorios. En abril de 2026, la provincia registró 6.747 viajeros rurales y 12.576 pernoctaciones en este tipo de alojamiento, lo que significa un incremento de 400 turistas y 1.2221 pernoctaciones respecto al pasado año. La ocupación también crece un 2% en alojamientos rurales. Tipo de turista que suele buscar una experiencia más pausada y vinculada al entorno, con un impacto económico especialmente positivo porque distribuye el gasto en pequeños municipios, alojamientos familiares, restaurantes locales y actividades vinculadas al patrimonio o la naturaleza.

Las viviendas y apartamentos turísticos también son las responsables de amortiguar el descenso de turistas. La ocupación crece más de un 6% en los alojamientos considerados como VUT, doblando el número de viajeros en un año, que pasan de 2.898 a 4.019. En cuanto a los apartamentos turísticos, considerados propiedades dedicadas en exclusiva a la actividad comercial de alojamiento, aumentaron su ocupación más de un 5%, pasando de 732 viajeros en 2025 a 1.528 el pasado mes.

En el acumulado de enero a abril, la resistencia de Zamora sigue siendo visible. La provincia perdió únicamente un 2,47% de viajeros en el conjunto del año, pasando de 92.991 a 90.697 visitantes. Mientras tanto, otras provincias sufrieron caídas mucho más pronunciadas. Ávila perdió un 6,21% de viajeros acumulados; Salamanca, un 5,92%; y Valladolid, un 2,74%.