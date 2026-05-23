UPL se suma a la manifestación del domingo contra los recortes ferroviarios y recuerda sus acciones en defensa del tren

Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha anunciado su adhesión a la manifestación convocada para este domingo, 24 de mayo, a las 12.00 horas, frente a la Subdelegación del Gobierno en Zamora, en protesta por la supresión de frecuencias y la reducción de servicios ferroviarios que afectan especialmente a la comarca de Sanabria y al conjunto de la provincia.

La formación regionalista considera que la movilización social es necesaria para frenar el deterioro del servicio ferroviario, aunque recuerda que ya ha impulsado distintas actuaciones en los ámbitos judicial, político y administrativo en defensa del tren.

UPL advierte de que la reducción de frecuencias perjudica de manera especial a trabajadores, estudiantes, pacientes y vecinos del medio rural que dependen del ferrocarril para sus desplazamientos diarios. En este sentido, califica de “inaceptable” que una provincia ya castigada por la despoblación continúe perdiendo servicios esenciales.

En el ámbito judicial, UPL presentó en junio de 2025 una demanda junto a las asociaciones Terra SOStenible, Viriatos Zamora y AGRYGALZA. La denuncia, que continúa su curso en los tribunales, se dirige contra el presidente de Renfe, el presidente de Adif, el secretario de Estado de Transportes y el alcalde de Vigo, Abel Caballero, por posibles responsabilidades derivadas de decisiones que, según los denunciantes, habrían perjudicado gravemente la prestación del servicio ferroviario.

Aunque el juzgado denegó la medida cautelar solicitada, UPL recuerda que, tras la presentación de un recurso de reforma, el procedimiento continúa abierto.

En el plano parlamentario, la formación leonesista ha impulsado iniciativas en las Cortes de Castilla y León, entre ellas una Proposición No de Ley para exigir la recuperación de los trenes suprimidos en Sanabria, aprobada por la Comisión de Movilidad y Transformación Digital.

Asimismo, el pasado 2 de mayo, UPL registró sendos escritos ante el Ministerio de Transportes y ante la CNMC, en los que exigía la restitución inmediata de las frecuencias eliminadas y solicitaba una investigación sobre el posible incumplimiento de las obligaciones de servicio público vinculadas a los servicios ferroviarios entre Madrid, Zamora y Sanabria.

La formación regionalista sostiene que todas estas actuaciones son complementarias a la movilización ciudadana y anima a los zamoranos a participar en la concentración de este domingo.

La manifestación tendrá lugar el domingo 24 de mayo, a las 12.00 horas, frente a la Subdelegación del Gobierno en Zamora.