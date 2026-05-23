Trabajar en Madrid y vivir en Zamora, "imposible conciliar": testimonios e inquietudes de los viajeros del AVE

La sociedad zamorana está llamada este domingo al mediodía en la plaza de la Constitución a una nueva movilización por la mejora de los servicios ferroviarios y la reclamación de un verdadero tren madrugador que llegue a Madrid a primera hora de la mañana.

En juego están las vidas de zamoranos que trabajan en Madrid y han regresado a vivir a su tierra y la de otras personas que podrían hacerlo con unos servicios ferroviarios adecuados.

Sin embargo, el día a día actual de los que cogen el tren frecuentemente está marcado por los retrasos y las disculpas por llegar tarde al trabajo. Así lo narran cuatro zamoranos que podrían caminar casi con los ojos cerrados por la estación de trenes de Zamora, de tanto que la utilizan.

Alicia Ferrero / Alba Prieto

Alicia Ferrero es usuaria frecuente de los trenes de Renfe que conectan Zamora con Madrid desde hace más de dos años, tras aprobar una oposición que le llevó a Madrid como destino laboral, viviendo en Zamora con su familia. Ha asegurado que no es que cada vez lo tengan más difícil, sino que ya es "imposible" conciliar y siempre tienen la incertidumbre de saber a qué hora llegará a Madrid. "Renfe dice una cosa, pero la realidad es otra", ha lamentado, para advertir que los horarios en la práctica no se cumplen.

Estamos a la cola del mundo, en Salamanca, Valladolid o Segovia sí tienen tren madrugador Alicia Ferrero — Usuaria zamorana del AVE

Por ello, ha mirado con envidia a capitales de Castilla y León, como Salamanca, que tiene un tren que llega una hora antes que el de Zamora a Madrid; Valladolid, que tiene "como treinta frecuencias" al día; o Segovia, que dispone de un tren madrugador propio, además de los que paran de camino de Valladolid o de Galicia. Su conclusión es la de que en Zamora "estamos a la cola del mundo" y que resulta "básico", aunque solo sea por motivos de igualdad, contar con un tren madrugador que llegue a primera hora del día a Madrid.

José Ramón Andrés. / Alba Prieto

Por su parte, José Ramón Andrés, un viajero zamorano del AVE que ha dado un paso al frente para presidir la Asociación de Usuarios de la Alta Velocidad de Zamora, desde donde han denunciado que la supresión del tren de primera hora que procede de Vigo es "una gota más de la degradación constante" del servicio ferroviario de la provincia y han reivindicado "un verdadero tren madrugador", que llegue entre las siete y media y las ocho y media a la capital de España y que pueda parar en Segovia. "A día de hoy, entre Zamora y Segovia tendríamos viajeros suficientes para cubrir el servicio, es una petición bastante lógica", ha expuesto.

Es innegable que si hay un servicio de calidad, el uso del tren va a aumentar José Ramón Andrés — Presidente de la Asociación de Usuarios de la Alta Velocidad de Zamora

Su experiencia, tras muchos años viajando, es la de que el servicio "cada vez va a peor" y para solucionarlo proponen "cosas bastante factibles" y sin gran coste económico. Ha resaltado que actualmente unas 150 personas de Zamora viaja al menos dos veces por semana a Madrid por motivos laborales. "Puede parecer poco, pero 150, no creo que muchas empresas tengan esa cantidad de trabajadores", ha declarado, para recordar que esas 150 personas residen y pagan sus impuestos en Zamora y tienen aquí también escolarizados a sus hijos y a sus familias, lo que genera otros trabajos indirectos en la provincia. Además, con unas frecuencias adecuadas, los trabajadores en Madrid que residieran en Zamora podrían multiplicarse exponencialmente como ha ocurrido en Valladolid, ha argumentado."Es innegable que si hay un servicio de calidad, el uso del tren va a aumentar", ha concluido.

Carolina Dillana. / Alba Prieto

Carolina Dillana se desplaza a Madrid por motivos laborales tres días a la semana, unos viajes que debe compatibilizar con su vida familiar en Zamora, con dos hijos pequeños. Cada vez le resulta más difícil porque con los servicios ferroviarios actuales "llegas tarde a trabajar, a las nueve y media, y tienes que volver tarde, a las seis y media o las siete de la tarde, cuando no se retrasa el tren". Por ello, denuncia que es difícil conciliar "sin un servicio fiable de tren". Lleva tres años viajando y ha admitido que cada vez se lo ponen más difícil.

En el primer tren de la mañana antes no teníamos los problemas que estamos teniendo ahora, lo único que ha mejorado es el número de plazas Carolina Dillana — Usuaria zamorana del AVE a Madrid

No solo mantienen su reivindicación de que haya un verdadero tren madrugador, sino que además, el primer servicio de la mañana, es menos fiable desde que han sustituido el AVE que había antes por un tren Avlo. "No teníamos los problemas que estamos teniendo ahora, lo único que ha mejorado es el número de plazas, al ser Avlo", ha indicado, para lamentar que "la calidad del servicio ha caído en picado". En su trabajo, cuando le ven llegar tarde, ya le preguntan directamente "¿Qué ha pasado hoy con el tren?", y aunque no tiene problemas por ello, el retraso en la entrada implica salir más tarde y "llegar de noche a Zamora", ha lamentado.

Un tren Avlo en la estación de Zamora / J.N.

Ángel Martínez se vino a vivir a Zamora desde Madrid hace dos años y medio. "Cambiamos todo por la calidad de vida de Zamora y porque allí las condiciones de vida son muy complicadas, en el acceso a la vivienda", ha explicado este zamorano que ha podido volver a su tierra gracias a poder compatibilizar su lugar de trabajo y el de residencia con los nuevos tiempos del AVE que reduce a prácticamente una hora el tiempo de viaje entre las dos ciudades.

Por muy permisivos que sean, al final te llaman la atención en el trabajo por llegar tarde Ángel Martínez — Usuario frecuente del AVE a Madrid

Sin embargo, según expone, cada vez le resulta más difícil mantener esa apuesta por vivir en Zamora debido a que "el tren de la mañana cada vez es menos fiable, llega bastante tarde todos los días, todos los días con retrasos y con problemas", ha lamentado.

Ángel Martínez, usuario zamorano del AVE. / Alba Prieto

Eso le repercute laboralmente, según admite, ya que "por muy permisivos que sean, al final te van llamando la atención en el trabajo", hasta el punto de que actualmente es "inviable" vivir en Zamora y trabajar en Madrid. "Ahora mismo la situación es crítica para mucha gente de la que va en el tren, si no hay soluciones habrá gente que tendrá que dejar su trabajo, o probablemente tendrá que marcharse de Zamora", advierte este usuario frecuente del AVE, que reconoce conocer casos de compañeros de trayecto que están planteando irse a vivir a Madrid por no disponer de un servicio ferroviario adecuado.

Primer tren AVLO Zamora / José Luis Fernández

Él, además, no es funcionario como otros viajeros frecuentes, sino que trabaja en el sector privado y aunque sus jefes son flexibles con el horario de entrada ya le han dado "un par de toques" porque "llega un punto que por mucho que te consientan hay un horario de entrada y al final es imposible cumplirlo y cada día el problema se agrava más".

El anhelo del tren madrugador

Los nuevos horarios que han entrado en vigor esta semana lo ponen aún más difícil porque hay un nuevo tren en el mismo horario en sentido contrario y en el tramo entre Medina del Campo y Coreses la vía no está desdoblada, lo que puede originar aún más retrasos a la mínima incidencia. Por ello, tiene claro que "no podemos seguir sin tren madrugador, más cuando todas las ciudades del tamaño de Zamora lo tienen" y resulta "imprescindible".

En su caso, le quedaría algo pronto para su hora de entrada al trabajo, pero siempre mejor eso que llegar tarde al trabajo día sí y día también porque llegar a las nueve y pico de la mañana a Madrid, como ocurre muchos días con el tren que tiene programada su partida de la estación de Zamora a las 7.41 horas, no es un factible.