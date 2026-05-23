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El susto que desató el choque de uno de los pasos de Jesús nazareno

Una calle estrecha y los balcones de los edificios complicaron que el paso siguiera su recorrido con normalidad

El choque de uno de los pasos de Jesús nazareno

El choque de uno de los pasos de Jesús nazareno

Cedida

Alejandro García Benito

Alejandra Bonel García

El paso de La Elevación de la Cruz protagonizó uno de los momentos de mayor tensión de la procesión al estar a punto de rozar con la cruz uno de los balcones situados en una estrecha calle del recorrido. La maniobra, muy ajustada debido a las dimensiones del paso y la cercanía de las fachadas, provocó un breve susto entre los numerosos asistentes que seguían el desfile procesional desde ambos lados de la vía.

Durante unos instantes, la agonía y la angustia se adueñaron del ambiente. El silencio se hizo prácticamente total entre el público e incluso la música dejó de sonar mientras los cargadores y responsables del paso trataban de superar el complicado punto con la máxima precisión. Finalmente, tras varios segundos de incertidumbre, la maniobra pudo resolverse sin incidencias y la procesión continuó su recorrido con normalidad entre los aplausos y el alivio de los presentes.

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