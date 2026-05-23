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Todo preparado para un puente festivo de frenética actividad: ocho eventos de calle de gran vistosidad en Zamora
Motos, hamburguesas, pendones, procesión, romería, talento musical, fiestas de barrio y una manifestación confluyen en Zamora
La Concejalía de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Zamora tiene ya todo preparado y organizado de cara a las numerosas actividades de calle previstas estos días en la ciudad con motivo del puente festivo. Al respecto, el edil David Gago ha indicado que tanto los servicios de seguridad como los de Protección Civil están preparados ante cualquier eventualidad. Se trata de un importante número de propuestas en vías públicas que requieren "la coordinación de muchos servicios" para que todo salga adelante.
Por una parte, este sábado por la mañana está previsto un desfile de pendones que desde la margen izquierda del Duero cruce el Puente de Piedra, suba por Balborraz y desde la plaza Mayor llegue hasta la Plaza de la Catedral, con dos horas de actividad de calle que requieren el control del tráfico para su celebración.
Además, tanto el sábado como el domingo continúan las actividades de la concentración de motos "Zamora sobre ruedas", que tiene programada una ruta este sábado y diversas actividades en la sede de la concentración ubicada en el recinto ferial Ifeza. Durante estos días, el lunes incluido, que es festivo en la capital, se pueden disfrutar también de las hamburguesas y la comida de calle que ofrecen las gastronetas instaladas en la plaza de Viriato en el marco de la Burguer Cup. El sábado por la tarde, los amantes de la Semana Santa tienen una procesión de todos los pasos de la cofradía de Jesús Nazareno que se realiza con motivo del 375 aniversario de la fundación de esa hermandad de la Pasión.
A todo ello hay que sumar también las actuaciones el domingo en la Plaza Mayor del festival Mi primer escenario, las actividades festivas del barrio de San Lázaro con motivo de la Virgen del Yermo, la procesión romera a La Hiniesta de la Virgen de la Concha del lunes o la manifestación convocada el domingo al mediodía en la plaza de la Constitución para reclamar mejoras ferroviarias para la ciudad y provincia. Todo un abanico de actividad de calle que obliga a redoblar esfuerzos a los servicios municipales que velan por la seguridad de todos.
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