El Obispado de Zamora pide a la Cofradía de Jesús Nazareno que traslade sus pasos de la iglesia de San Andrés

Tres pasos de la Cofradía de Jesús Nazareno en concreto Crucifixión, Elevación y Agonía estrenarán nuevo hogar y pasarán a estar depositados en la instalación permanente de San Bernabé, mientras que La Caída y Camino del Calvario estarán en la panera de Congregación.

La reubicación de los grupos escultóricos tiene lugar una vez que el Obispado de Zamora ha comunicado a la cofradía que los tres grupos escultóricos que tienen en estos momentos en la iglesia de San Andrés, Camino del Calvario, Crucifixión y La Caída, tienen que abandonar el templo.

Un hombre observa uno de los pasos exhibidos en San Andrés. / Victor Garrido / LZA

El motivo que esgrimen es que “los actos litúrgicos los van a trasladar a San Andrés por los problemas que hay en San Ildefonso”, que está albergando los actos litúrgicos que habitualmente acoge la Catedral, todavía ocupada por el desmontaje de la Fundación de Las Edades del Hombre, y que desde antes de Semana Santa tiene parte presbiterio cerrado.

Desde Jesús Nazareno intentaron dejar “únicamente La Caída y Crucifixión” en San Andrés “pero no ha podido ser” atestigua el presidente de Jesús Nazareno, José Calvo Bartolomé.

Nuevo reparto

Ante la imposibilidad de que todas las imágenes estén en la panera de la Congregación ha optado por replantear la distribución de los grupos escultóricos entre la panera y la carpa de San Bernabé, donde finalmente han optado por trasladar los pasos grandes o que presentaban dificultades para traspasar la puerta del local de la calle Chimeneas, como al grupo integrado por las obras que efectuó Ruiz de Zumeta y Elevación.

Los conjuntos escultóricos ocuparán sus nuevos emplazamientos, concluida la salida extraordinaria del 23 de mayo con motivo del 375 aniversario. Así cuando concluya la reverencia Redención, Camino del Calvario, La Caída, el Nazareno de Congregación, La Verónica, Las Tres Marías y San Juan y La Desnudez irá a la panera de la cofradía y Crucifixión, Elevación y Agonía a la carpa de San Bernabé.

La Elevación en la capilla que ocupa en San Andrés. / Victor Garrido / LZA

Salida de los últimos pasos

Con la salida de La Crucifixión, La Caída y el Camino del Calvario abandonan los últimos pasos que llegaron al templo tras el reparto de pasos planificado tras múltiples reuniones entre las cofradías y hermandades que tenían pasos en el desaparecido Museo de Semana Santa, el verano antes de que comenzaron las obras de construcción del nuevo.

El pasado mes de septiembre salieron de la iglesia del Seminario todos los pasos de la Cofradía de la Vera Cruz porque desde la Diócesis de Zamora querían liberar el cuerpo central de la iglesia y en ese momento permitieron dejar los pasos que pueden situarse bajo los retablos principales de la izquierda y de la derecha del templo.