La Feria del Libro de Zamora 2026 ya tiene programa completo: todos los autores, firmas y horarios

La XL Feria del Libro de Zamora se celebrará del jueves 28 al domingo 31 de mayo de 2026 en la Plaza de la Constitución, con una programación que reunirá presentaciones literarias, firmas de autores, actividades infantiles, juegos de mesa, música y la entrega de premios del XII Concurso de Microrrelatos “Feria del Libro 2026”. La edición estará dedicada a Rufi Velázquez, histórica directora de las Bibliotecas Públicas Municipales, recientemente fallecida.

Un hombre busca lecturas en la Feria del Libro de Zamora. / Miguel Ángel Lorenzo

Programa completo de la Feria del Libro de Zamora 2026

Jueves 28 de mayo

La feria arrancará a las 18.00 horas del jueves. El pregón correrá a cargo de la familia de Rufi Velázquez, en conmemoración a su figura.

A las 19.00 horas se presentará el libro “Prisionera del trono”, de Mario Escobar, publicado por Istoria. A continuación, a las 20.00 horas, se celebrarán los Diálogos de la lengua con Espido Freire, presentados por Jesús Bustamante. La jornada concluirá a las 21.00 horas con la presentación de “Lo inesperado”, de Pedro Simón, editado por Espasa.

Pedro Simón / Espasa

Viernes 29 de mayo

El viernes la actividad comenzará a las 19.00 horas en el escenario con la presentación de “Entre las hojas escondido”, de David Muñoz, a cargo de José Luis Gutiérrez “Guti”, publicado por Muñeca Infinita.

A las 20.00 horas será el turno de “Seis Cocodrilos”, de Pablo del Río, presentado por Julio Egüaras y editado por Maeva. La jornada escénica terminará a las 21.00 horas con “El Balanceo del Alacrán”, de Eduardo Fernán López, publicado por Destino.

En la carpa de firmas, a las 19.00 horas, Luis Miguel de Dios firmará ejemplares de “El cielo nos pilla muy lejos”, editado por Agilice Digital. A las 20.00 horas, Braulio Llamero firmará “La vida en la edad media”, publicado por Ceyla.

Fotos entrevista Braulio Llamero / Victor Garrido / LZA

Sábado 30 de mayo

La mañana del sábado comenzará a las 11.30 horas en el escenario con una presentación y cuentacuentos a cargo de Belén Palacios Alberti en torno a “El pirata moderno”, de Apuleyo, una actividad orientada a niños a partir de tres años.

A las 12.30 horas se presentará “Romeos y Julietos”, de Michelle Durán, publicado por Fandom Books. En la carpa de firmas, a las 13.00 horas, Elvira Gutiérrez firmará “Crossroads”, de Libellum.

Por la tarde, la carpa de firmas abrirá a las 19.00 horas con Alberto Hernández y Eduardo Cabrero, que firmarán “50 Lugares mágicos de Zamora”, editado por Cydonia. A las 19.30 horas, Rober Cagiao firmará “Cadena de Favores”, de VR Europa, y a las 20.00 horas será el turno de Sergio Herrero con “No man´s land”, publicado por Atlantis.

En el escenario, la tarde comenzará a las 19.00 horas con la presentación de “Zamora Revisada: Historia, patrimonio y territorio”, del Instituto de Estudios Zamoranos “Florián de Ocampo” y la editorial Trea. A las 20.00 horas, Félix Modroño presentará “Tierra de Sueños”, de Destino. La jornada finalizará a las 21.00 horas con “El último caso de Unamuno”, de Luis García Jambrina, en un acto a cargo de Tomás Sánchez Santiago y publicado por Alfaguara.

El zamorano Tomás Sánchez Santiago, Premio Castilla y León de las Letras. / Alba Prieto

Domingo 31 de mayo

El domingo por la mañana, de 11.30 a 14.00 horas, habrá una demostración de juegos de mesa con Juegaconnacho en la carpa de firmas. A las 12.00 horas, José Ángel Barrueco firmará “Antivirus y otros relatos sobre plagas y paranoias”, editado por Efe Eme. A las 12.30 horas, David Refoyo firmará “Las ganas de comer Oreo”, publicado por La Bella Varsovia.

Por la tarde, el escenario acogerá a las 19.00 horas la presentación de “Merodeo”, de Tomás Sánchez Santiago, editado por Trea. A las 20.00 horas se celebrará la entrega de premios del XII Concurso de Microrrelatos “Feria del Libro 2026” y, a las 20.30 horas, la programación concluirá con una actuación musical a cargo de Inspector Riff.

Durante toda la jornada dominical se podrá participar en la actividad “Haz de tu voz tinta y poema”, realizada por Hablalatinta. Además, la organización recuerda que tras todas las presentaciones se abrirá un tiempo de firma con los autores de los libros presentados.

entrevista con José Ángel Barrueco / Victor Garrido / LZA

Casetas de la Feria del Libro de Zamora 2026

La feria contará con nueve casetas. La caseta 1 estará dedicada a ilustradores; la caseta 2, al I.E.Z. Florián de Ocampo; la caseta 3, a Ed. Salto al Vacío, Sabaria y Poética edições; y la caseta 4, al Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y Editores de Castilla y León.

También estarán presentes Librería Ler Zamora, en la caseta 5; Librería Jambrina, en la caseta 6; Librería Semuret, en la caseta 7; Librería Didot-Nobel, en la caseta 8; y Librería Octubre, en la caseta 9.