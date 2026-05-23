Disfruta en directo de la procesión extraordinaria de la Cofradía de Jesús Nazareno
Un evento que conmemora los 375 años de la congregación
La ciudad de Zamora celebrará esta gran procesión que partirá a las 16:15 horas desde la Plaza Mayor y recorrerá buena parte del casco histórico, pasando por algunos de los lugares más emblemáticos del centro antes de llegar a la Plaza de la Catedral.
A las 18:45 tendrá lugar una misa de acción de gracias presidida por el obispo Fernando Valera, acompañada por música sacra en un entorno de especial valor patrimonial. Tras la ceremonia, el desfile regresará a la Plaza Mayor, donde finalizará la jornada.
El acto contará con un importante acompañamiento musical gracias a la participación de más de diez bandas llegadas de distintos puntos de España y Portugal, además de agrupaciones locales que darán solemnidad al recorrido.
La organización ha animado a cofrades y asistentes a participar respetando el carácter religioso del evento y ha advertido de que, si las condiciones meteorológicas empeoran, la procesión podría suspenderse y la misa trasladarse a la iglesia de San Andrés.
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