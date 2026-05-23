¿Cómo se conserva un pendón para que dure siglos? Las claves y errores más comunes expuestos en Zamora

Algunos pendones tienen tras de sí una historia procesional de más de cien años y otros de hasta doscientos, pero la mayoría de esos grandes estandartes no son tan antiguos. El porqué lo explica a este diario uno de los ponentes del "II Congreso Los Pendones. Historia, conservación y puesta en valor de un bien inmaterial", Iván Mateo Viciosa, que es docente de la Escuela de Arte y Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales "Mariano Timón" de Palencia.

Este experto ha ofrecido además un taller práctico de "cómo cuidar nuestros pendones: pautas y propuestas para su conservación" en el que se han repasado algunos de los errores más frecuentes y las claves para una larga vida del estandarte. Sobre ello, ha explicado que "el gran problema es que una vez que se ha estropeado o que han considerado que ya no servía para uso, se ha hecho uno nuevo y al antiguo no se le ha tenido quizá la consideración o la conservación que debiera haber tenido".

Iván Mateo Viciosa ha admitido que tras bastante tiempo de trabajo de campo han detectado que la conservación del pendón el resto del año, fuera de la fecha en la que se saca, en algunos casos supone un problema porque se desconocen algunas técnicas de conservación preventiva que, si se tuvieran en cuenta, los pendones podrían durar mucho más tiempo. Incide también en las maletas en las que se transportan para los desplazamientos y otros aspectos de la manipulación y la conservación de los pendones que van a tender a redundar en "el mejor cuidado o la mejor conservación o que nos duren muchísimo más tiempo".

Iván Mateo Viciosa, con un libro de pendones en sus manos. / Víctor Garrido

El pendón constituye un patrimonio inmaterial "muy curioso" porque "está vivo" y el uso que se hace de él hace que se acorten los tiempos de duración, aunque con unas reglas básicas se puede conseguir que su vida se prolongue más allá de un siglo. "Lo único que debemos hacer es recomendar o recalcar determinadas maneras de actuar, sobre todo en la manipulación y en el transporte, para que estos bienes duren mucho más tiempo, sobre todo cuando se termina la pendonada o se termina el desfile, ya que hay unas medidas mínimas de conservación que garantizan una durabilidad mayor", ha argumentado este conservador de bienes culturales.

Iván Mateo ha defendido el valor del pendón desde el punto de vista artístico y patrimonial, pese a que, frente a grandes obras de arte de pintura y escultura, el pendón siempre han estado "como en un segundo plano". De ello, tiene también "mucha culpa el que han sido objetos de uso cotidiano y, una vez que se ha amortizado su uso o que está algo estropeado, se les ha atendido malamente, se han retirado o se han hecho copias y han terminado de mala manera".

Congreso de pendones, en el salón de actos del Museo Etnográfico de Castilla y León. / Víctor Garrido

De los materiales del pendón, lo más vistoso es el apartado textil, ya que hay pendones de entre doce y catorce metros que en muchos casos están confeccionados con bandas de tejido de seda en damasco "unidas con unas piezas muy singulares, unos galones que están elaborados con hilo metálico", ha detallado este experto. Junto a la tela, el pendón tiene una vara de madera y singularidades muy curiosas de ver, como el cinturón que lleva el portador del pendón y una pieza metálica denominada trabadero.

Recorrido del desfile

Esas características se pueden apreciar este sábado en un desfile en el que está prevista la exhibición de unos sesenta pendones y que parte a las 11.30 horas de la calle Entrepuentes, continúa por Cabañales y el Puente de Piedra, para seguir por la avenida del Mengue, la plaza de San Julián del Mercado, la calle la Plata, subir por Balborraz hasta la Plaza Mayor y continuar hasta la plaza de la Catedral por Ramos Carrión, la plaza de Viriato y las rúas de los Francos y de los Notarios. La llegada a la plaza del templo mayor zamorano está prevista sobre las 13.30 horas.