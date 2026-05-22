De zamorano a zamorano: "Independientes, nobles y un poco rudos... pero muy majos"

Dicen que quien conoce a fondo a un zamorano se lleva a un amigo para siempre. Eso sí, llegar a ese nivel, probablemente le llevará tiempo. De ahí viene precisamente una de las etiquetas más intrínsecas del castellano, en general, y del zamorano, en particular: su carácter reservado hace equilibrios en esa delgada línea entre lo prudente y lo seco.

Partiendo de la base de que todo tópico trae consigo errores, ya que cada persona es un mundo, lo cierto es que muchas veces los estereotipos se cumplen. No obstante, la idea de que los zamoranos son así viene marcada más por el carácter castellano tradicional que por una realidad objetiva.

¿Cómo son realmente los zamoranos? La respuesta no es única. Para intentar dibujar ese retrato colectivo, LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA ha preguntado a sus lectores que definan a los zamoranos con tres adjetivos. El resultado es un mosaico de opiniones que mezcla orgullo, humor, autocrítica y mucho carácter.

Opiniones de los lectores "En tres palabras: La pera limonera"

"Somos los más majos"

"Cuzos, cazurros y majos"

"Los mejores de España en todo"

"Cuzos, salaos y únicos"

"Nobles, muy majos y con mucha retranca"

"Reservados, resistentes y arraigados"

"Campechanos, beatos y muy bajitos"

"Trabajadores, directos y muy acogedores"

"Muy responsables y algunos muy serios"

"Majos, divertidos y honestos"

"Honrados, leales y muy testarudos"

"Alegres, simpáticos y amigos de sus amigos"

"Tranquilos, recios, fiables"

"Guasones, solidarios y quejicosos"

"Trabajadores, serios y recios"

"Cerrados, cariñosos y artistas"

"Toscos, íntegros, trabajadores"

"Aburridos algunos, majos y cuzos"

"Modorros, cuzos y algo sosos"

"Humanos, comprensivos, divertidos"

"Pues... me vale con uno: cojonudos"

"Muy majos, sinceros y buena gente"

"Trabajadores, honrados y buenas personas"

"Presumidos, acogedores y majos"

"Serios, sinceros y responsables"

"Hospitalarios, verdaderos, los mejores"

"Amables, educados y sencillos"

"Sencillos, valientes y honrados"

"Trabajadores, austeros y directos"

"Sencillos, campechanos y muy nobles"

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Muchos adjetivos para una idea: no hay una única forma de ser zamorano. Entre quienes destacan su carácter trabajador y honrado, quienes bromean con el “cuzo” o el carácter reservado, y quienes simplemente hablan de buena gente, se dibuja un perfil diverso, con matices y contradicciones.

Eso sí, si algo se repite es la sencillez, cercanía y orgullo por lo propio, junto a un punto de carácter firme que muchos reconocen sin complejos.