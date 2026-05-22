Divulgación
Zamora acoge las II Jornadas de Misterio el 29 y 30 de mayo
El Colegio Universitario reunirá a investigadores, divulgadores y creadores de contenido de misterio y los fenómenos inexplicados
Zamora volverá a ser en punto de encuentro para los amantes del misterio con la celebración de las II Jornadas de Misterio organizadas desde la Asociación de Estudios del Misterio de Zamora.
El encuentro tendrá lugar los días 29 y 30 de mayo en el paraninfo del Colegio Universitario de Zamora y reunirá durante dos jornadas a reconocidos investigadores, divulgadores y conferenciantes especializados en fenómenos paranormales, enigmas históricos, simbología, ufología y tradiciones vinculadas al misterio.
Intervinientes
Entre los participantes figuran Miguel Pedrero, Marina Requejo, Nando Domínguez, Miguel Ángel Moyano, Marcelino Requejo, Maica García, Bernardo Turrado, Carlos Gabriel Fernández, Juanjo López, Mabel Guerrero, Iván Pérez Chana, Jesús Ortega y Virginia Refoyo Panizo.
La programación arrancará el viernes 29 de mayo a las 17.00 horas con la presentación de las jornadas. Luego Jesús Ortega ofrecerá la charla “Ouija: historia de un juego… ¿maldito?”. Posteriormente, Miguel Pedrero y Carlos Gabriel participarán en la grabación del podcast “Protagonistas de lo insólito”, dedicada al denominado kilómetro ovni, junto a Nando Domínguez, Miguel Ángel Moyano y otros invitados.
Posteriormente, habrá una ruta misteriosa por Zamora desde la iglesia del Carmen que incluirá una investigación paranormal en el Castillo, con la participación de Bernardo Turrado.
El sábado 30 de mayo la actividad comenzará a las 10.30 horas e intervendrán Juanjo López, con “Mis fantasmas favoritos”, Marcelino Requejo con “Augurios de muerte”, y Marina Requejo, con “Símbolos y códigos”.
En la sesión de tarde Carlos Gabriel Fernández abordará los “Contactos tecnológicos con el más allá”, mientras que Iván Pérez Chana ofrecerá la ponencia “El misterioso cráneo del reino de León”.
Entrada solidaria
La entrada consistirá en productos de primera necesidad que la organización destinará a Cruz Roja de Zamora.
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