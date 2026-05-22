Zamora acoge la feria Transcolab_Plus para impulsar la innovación agroalimentaria sostenible

La Feria “Soluciones Transfronterizas Innovadoras para un sector Agroalimentario más Circular y Sostenible”, organizada en el marco del proyecto europeo Transcolab_Plus se celebrará en Zamora el próximo miércoles 27 de mayo. Cita que permitirá visibilizar ejemplos reales de innovación aplicada, facilitando la conexión entre el conocimiento científico y su implementación en el tejido empresarial.

El evento, que tendrá lugar en el espacio La Harinera, se enmarca en el programa europeo Interreg VI-A España–Portugal (POCTEP) 2021–2027, que tiene como fin reforzar la cooperación transfronteriza entre Castilla y León y la Región Norte de Portugal, promoviendo la innovación, la valorización de subproductos y el desarrollo de soluciones sostenibles en el sector agroalimentario.

El proyecto Transcolab_Plus se configura como una iniciativa que promueve la colaboración efectiva entre el mundo académico y empresarial, con especial atención al ámbito transfronterizo entre España y Portugal para promover la transferencia de conocimiento y la generación de soluciones innovadoras que contribuyan a mejorar la competitividad y sostenibilidad del sector agroalimentario en ambos territorios.

Durante el desarrolo de la feria, se reflexionará sobre distintos retos como son el aprovechamiento de subproductos agroindustriales y la economía circular. Asuntos que serán abordados por expertos de universidades, empresas y organizaciones de referencia.

Programa de la feria

La apertura institucional de la feria contará con la presencia de destacadas autoridades de ambos lados de la frontera, entre ellas se encuentran Isabel Blanco, vicepresidenta de la Junta de Castilla y León; Javier Faúndez, presidente de la Diputación de Zamora; e Isabel Ferreira, presidenta de la Câmara Municipal de Bragança.

"Esta presencia institucional pone de manifiesto la relevancia estratégica del proyecto y su apuesta por una cooperación territorial sólida entre España y Portugal", destacan desde la organización del evento.

La feria reunirá a empresas, organizaciones, centros tecnológicos, universidades y público general, constituyendo un espacio privilegiado para el intercambio de conocimiento y el establecimiento de contactos profesionales.

A lo largo de la jornada se desarrollará un amplio programa en el que se incluyen dos mesas redondas temáticas, centradas en el aprovechamiento de subproductos y en la presentación de iniciativas innovadoras, donde se pondrán en valor soluciones diferenciales y oportunidades de transferencia al mercado. Además, está prevista la participación de alrededor de veinte entidades expositoras en la zona de stands entre las cuales se encuentran empresas, centros de investigación, universidades y asociaciones empresariales; presentaciones de proyectos en formato “elevator pitch”, orientadas a mostrar soluciones prácticas y casos de éxito.

El evento se cerrará con diversas actividades demostrativas y divulgativas, como una demo de elaboración de pan con expertos de reconocido prestigio, como Elisabete Ferreira, elegida Mejor Panadera del Mundo (World Baker of the Year 2024) y Florindo Fierro, maestro panadero y asesor de panaderías y obradores artesanos en toda España.

El evento está abierto a la participación de profesionales del sector, entidades especializadas, instituciones y ciudadanía interesada, consolidándose como un punto de encuentro clave para avanzar hacia un modelo agroalimentario más competitivo, innovador y sostenible.