La XL Feria del Libro de Zamora homenajea a Rufi Velázquez, alma máter de las bibliotecas municipales

La Feria del Libro de Zamora está dedica en su XL edición a Rufi Velázquez, quien fuera directora de las bibliotecas municipales durante 35 años.

“Fue una persona importantísima en la dinamización cultural de esta ciudad. Durante todo el tiempo que estuvo al frente de las bibliotecas, promovió muchísimo el cuento, la narración, encuentros con autores, realizó muchísimas actividades por su amor por los libros que le llevaba a tratar de transmitírselo al resto de los zamoranos. Aunque no era de Zamora, amaba profundamente esta ciudad y al gremio de libreros” subrayó con emoción la concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas.

Será su familia quien pronuncie el pregón de supondrá el arranque de una cita que contará con nueve casetas, situadas en la plaza de la Constitución y ocupadas por libreros locales, editorales de la tierra, ilustradores, el Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo y el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y el Gremio de Editores.

Veintena de actividades

La muestra entre el 28 y el 31 de mayo propone una veintena de actividades, entre presentaciones, firmas de libros o conciertos.

En esta ocasión las principales novedades residen en un recorrido por la bibliografía de la autora Espido Freire en “Diálogos de la lengua con Espido Freire” que presentará Jesús Bustamante. También se crearán poemas en vivo en “Haz de tu voz tinta y poema”, una singular propuesta donde “a partir de una palabra o un sentimiento o una historia van a crear un poema para nosotros que nos van a escribir a mano en estos tiempos que vivimos de digital”, sintetizó la edil de Cultura.

En el capítulo de presentaciones pasarán por la feria el último premio Castilla y León de las Letras, el zamorano Tomás Sánchez Santiago quien vendrá bajo el brazo su último libro “Merodeo”, y que presentará a Luis García Jambrina que aproximará a un nuevo caso de la saga dedicada a Miguel de Unamuno. También participarán Pedro Simón, Félix G. Modroño, Eduardo Fernán-López o David Muñoz, entre otros. Firmarán libros Luis Miguel de Dios, Braulio Llamero, José Ángel Barrueco, David Refoyo o Sergio Herrero.

Para los nuevos lectores y el público juvenil han planteado, el sábado 30 de mayo, el cuentacuentos “El pirata moderno” para niños a partir de 3 años o la firma de libros de Elvira Gutiérrez, mientras que el domingo por la mañana habrá una demostración de juegos de mesa.

Concursos

El cómic y el microrrelato tendrán sus espacios en la muestra a través de los concursos organizados.

En caso de la primera disciplina amparado por el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, que lo ha extendido a todas las edades.

En cuanto al microrrelato en esta edición, la XII, la organización ha recibido “más de 300” trabajos quizá porque la palabra elegida que había que incluir era “librería”, precisó la presidenta de la Asociación Zamorana de Librerías, María José Jambrina. La librera añadió que lectura de los textos “es un trabajo muy arduo que realizan desde las bibliotecas municipales y la Biblioteca Pública de Zamora”.

Sector

La portavoz del gremio de libreros en la ciudad indicó que “en estos momentos hay mucho lector en papel, Hubo algunos que nos dejaron por el libro digital, pero han vuelto al papel” y subrayó que “se publican muchos títulos de mucha calidad”. No obstante, lamentó que se opte por comprar por internet en vez de físicamente en la ciudad. “Tenemos unas librerías estupendas, que si no tienen un título cuando vas, te lo tienen al día siguiente”.