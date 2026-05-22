Los vinos de la DO Arribes, personalidad elaborada desde el origen

Los vinos de la Denominación de Origen Arribes son el resultado de una combinación de factores que no puede entenderse por separado: un paisaje marcado por los cañones del Duero y del Tormes, unas variedades históricas que han permanecido ligadas a la zona y unas condiciones naturales que aportan una personalidad propia reconocible desde la primera copa. Sus vinos son consecuencia directa de la zona geográfica donde nacen y de varios factores que trabajan conjuntamente: el suelo, las variedades y una orografía muy concreta.

Los terrenos formados por granitos y pizarras se unen a un relieve dominado por los profundos cañones. Esa configuración crea un microclima propio, con inviernos más suaves y veranos más cálidos que en otros territorios cercanos y que condiciona el comportamiento de la vid. El director técnico del Consejo Regulador, Carlos Capilla Barreda, explica que "las variedades autóctonas, el clima mediterráneo y los suelos de granitos y pizarras son lo que se traduce después en nuestros vinos".

Dentro de esa identidad propia, la variedad Juan García ocupa un lugar destacado. Se trata de la uva autóctona más representativa y mayoritaria de la denominación, una variedad que aporta singularidad y personalidad a los vinos de la DO Arribes. Capilla señala que "goza de todas las condiciones para abrirse un hueco importante en un mercado que cada día demanda más vinos con personalidad claramente diferenciada".

DO Arribes, vendimia. / Cedida

Junto a ella conviven otras variedades tintas como Tempranillo, Rufete, Bruñal, Garnacha Tinta, Syrah o Mencía, además de otras incorporaciones autóctonas como Mandón, Bastardillo Chico, Gajo Arroba, Tinta Jeromo y Tijonera. En las blancas destacan Malvasía Castellana y Puesta en Cruz, una variedad propia de Arribes del Duero que se complementa con Verdejo y Albillo.

La presencia de estas variedades tiene además un papel importante dentro de la filosofía de la denominación. Capilla destaca "la posibilidad de degustar vinos totalmente diferentes elaborados con variedades autóctonas y únicas en el mundo, siempre respetando la tradición". Una apuesta por la diferenciación en un mercado cada vez más globalizado.

Todo ello se traduce en vinos de gran estructura y cuerpo, con un paso prolongado por boca y aptos para el envejecimiento en barrica. Los blancos destacan por su frescura, aromas y buena acidez, mientras que los tintos ofrecen potencia y un tanino amable que favorece grandes crianzas. Además, Arribes fue la primera denominación de origen que incorporó en su pliego la elaboración de vinos naranjas.

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Ese carácter propio también ha permitido ampliar mercados. Salamanca y Zamora siguen siendo referencias importantes junto al resto de Castilla y León, pero Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana o Asturias han ganado peso. Fuera de España, países europeos como Dinamarca, Alemania, Reino Unido o Suiza, junto a mercados como Estados Unidos, Japón, China o Corea del Sur, contribuyen a que las exportaciones representen ya cerca del 40% de las ventas de las bodegas.