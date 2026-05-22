La Ternera de Aliste se disfruta con todos los sentidos

La Ternera de Aliste no necesita artificios para diferenciarse. Basta observar el color de la carne, llevarse el primer bocado a la boca y detenerse unos segundos en la sensación que deja para entender por qué esta Indicación Geográfica Protegida (IGP) se ha convertido en uno de los productos más singulares de la gastronomía zamorana. Detrás de cada pieza hay un sistema de producción profundamente ligado al territorio, una forma de criar el ganado heredada durante generaciones y una carne que se reconoce con los cinco sentidos.

El primer rasgo distintivo aparece ya ante los ojos del consumidor. Frente a otras carnes de vacuno de tonos rojizos intensos, la Ternera de Aliste presenta un color rosa pálido y luminoso, consecuencia directa de la juventud de los animales y de su sistema de crianza. "Lo primero que hace el consumidor es mirar la carne", explica Santiago Borrego, director general de la IGP. Y precisamente ahí comienza una experiencia sensorial muy concreta.

Cuando llega el momento de probarla, la terneza marca la diferencia. La carne resulta suave al corte y agradable al masticar, sin durezas. Esa textura tiene mucho que ver con la forma en la que se crían los terneros en la comarca de Aliste y otras zonas del oeste zamorano. Los animales permanecen estabulados desde pequeños, protegidos y tranquilos, mientras las madres salen diariamente a pastar. Una práctica tradicional que, lejos de desaparecer, continúa definiendo la esencia del producto.

La explicación de este modelo productivo está directamente relacionada con el propio medio geográfico. Durante décadas, los ganaderos de la zona evitaron dejar a los terneros en el campo para protegerlos de los ataques del lobo. Esa necesidad acabó moldeando una forma de crianza muy concreta que hoy influye decisivamente en las características de la carne. Ahí reside precisamente el valor de una IGP, en la relación inseparable entre el territorio y el producto.

Carne muy jugosa

La jugosidad es otro de los atributos que el consumidor percibe de inmediato. Al cocinarla, la carne conserva buena parte de sus jugos naturales, algo que se aprecia especialmente en piezas a la plancha o a la parrilla. El resultado es una textura melosa y agradable que invita a seguir comiendo sin que el sabor resulte pesado.

Y después llega el matiz final, un gusto suave y delicado, alejado de sabores excesivamente intensos. Parte de esa personalidad procede de la alimentación de los terneros, que continúan mamando de sus madres durante buena parte de la crianza. Esa grasa láctea termina aportando una suavidad muy característica que distingue a la Ternera de Aliste frente a otras carnes de vacuno más fuertes.

Actualmente, la IGP reúne alrededor de 60 explotaciones ganaderas y unas 3.000 vacas nodrizas. Aunque el sector ha evolucionado hacia explotaciones más grandes, sigue manteniendo un marcado carácter familiar y una producción limitada que se comercializa principalmente en Zamora, Valladolid y otros puntos de Castilla y León. Cada pieza certificada llega identificada con su correspondiente etiquetado de origen, garantía tanto de procedencia como de calidad.

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La IGP afronta además un año especialmente relevante. Del 3 al 6 de junio, Zamora acogerá el congreso nacional de Origen España, asociación que reúne a cerca de un centenar de denominaciones de origen e indicaciones geográficas del país. La jornada técnica, organizada por la propia Ternera de Aliste, convertirá a la provincia zamorana en escaparate nacional de los productos con sello de calidad diferenciada y reforzará el papel de Zamora como territorio ligado a la excelencia agroalimentaria, según explicó Santiago Borrego.