La semana de huelga de médicos concluye en Zamora con más de 400 consultas y pruebas canceladas

La nueva semana de huelga de médicos, por su reclamación de un estatuto propio estatal al margen del resto de profesiones sanitarias y personal hospitalario y otras reivindicaciones laborales y profesionales, ha concluido este viernes con un balance que este último día, por el momento, de movilizaciones deja más de 400 consultas y pruebas diagnósticas suspendidas en la sanidad pública de Zamora, según los datos de la Junta de Castilla y León.

En este quinto día de movilizaciones de esta semana, el paro ha sido secundado por cerca del 10% de los especialistas médicos de Sacyl en Zamora. Eso ha provocado, según las estimaciones de la Administración con competencias en materia sanitaria, que haya habido 266 consultas de medicina de familia y comunitaria y de pediatría que han sido suspendidas en la Atención Primaria. Además, se han tenido que cancelar 108 consultas externas de especialidades, 28 pruebas diagnósticas y diez intervenciones quirúrgicas.

En Zamora se contabilizaron este viernes 42 médicos en huelga, lo que supone el 10,3% de la plantilla, el segundo porcentaje de seguimiento más bajo de las nueve provincias de Castilla y León, tras el de Ávila, siempre según datos de la Junta.

Por otra parte, al concluir una nueva semana, ninguno de los MIR que han elegido plaza hasta el momento ha escogido Zamora para la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, en las que las catorce plazas ofertadas por el complejo asistencial zamorano permanecen todas ellas vacantes hasta ahora. Del resto de especialidades, solo queda vacante en Zamora una plaza de MIR de Medicina Preventiva y Salud Pública y se han cubierto once plazas de otras especialidades.

Por otro lado, de cara a la fidelización de los MIR, Castilla y León ha ofertado para los Médicos Internos Residentes que concluyen su formación 538 plazas de contratos de tres años, de los que 376 son de especialidades hospitalarias, 140 de Médicos de Familia y 22 de Pediatría.

La orden por la que se ofertan esas plazas, que se ha publicado este viernes en el Boletín Oficial de Castilla y León, recuerda que más del 60 % de los residentes que se forman en Castilla y León proceden de otras comunidades autónomas, una circunstancia que ha llevado a ampliar el ámbito del programa para captar también a profesionales formados fuera de la comunidad que quieran desarrollar aquí su carrera profesional.

En esta convocatoria podrán participar todos los residentes que finalicen su formación especializada en 2026, incluidos aquellos cuya residencia se prolongue por causas justificadas. También podrán acceder residentes que debían terminar en 2025 y concluyan finalmente su formación antes del 31 de diciembre de 2026, según establecen las bases de la convocatoria.