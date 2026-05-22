Requejo, Prada, Faúndez y del Canto, investigados por la Ultra Sanabria

El presidente de la Diputación Provincial de Zamora entre 2019 y 2023, Francisco Requejo; el diputado de Deportes en el mismo periodo, Jesús María Prada; el actual presidente de la institución, Javier Faúndez; y el diputado de Deportes en estos momentos, Juan del Canto; han sido citados como investigados por el Juzgado número 2 de Zamora por el supuesto delito de fraude de subvenciones cometido por el presidente del Club Deportivo Ultra Sanabria.

Tras conocer las citaciones, todos han coincidido en señalar que tienen "la conciencia tranquila" y que presentarán recursos de reforma para solicitar que se deje sin efecto la declaración como investigados acordada por el Juzgado.

Desde mayo de 2023 se investiga al presidente de la Ultra Sanabria por delitos de fraude para obtener subvenciones solicitadas a la Diputación Provincial y a la Junta de Castilla y León, falsedad documental y blanqueo de capitales. Al parecer, según se derivaría de las pesquisas llevadas a cabo por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, el supuesto fraude incluiría el cobro de subvenciones para eventos deportivos que no se llegaron celebrar.

Javier Faúndez y Juan del Canto

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, comparecía ayer acompañado por Juan del Canto. El presidente dejaba claro que desde la institución entienden, por toda la documentación que van a aportar, que "no existe el más mínimo indicio de haber cometido irregularidad o delito alguno".

"Desconocemos los motivos reales por los que somos llamados como investigados, porque no hemos participado ni por acción ni por omisión en ningún acto administrativo ni toma de decisión que pueda entenderse como delictivo", ha sentenciado.

"Los dos respetamos las decisiones judiciales y confiamos que con los documentos que vamos a aportar la Justicia actúe en consecuencia", aunque ha lamentado que "el daño a nuestras personas ya está hecho. Estamos tremendamente sorprendidos porque esta situación es desagradable", ha añadido.

Documentación

Entre los documentos que la Diputación va a presentar al Juzgado, "porque son esos papeles los que realmente aportan la verdad", ha remarcado Faúndez; se encuentra por ejemplo el archivo que recoge la fecha en la que el presidente y el diputado de Deportes tomaron posesión: el 27 de junio de 2023. En ese momento, ya se había concedido la ayuda a la Ultra Sanabria (con reparo), en concreto el 24 de abril de 2023. Faúndez también incide en que la aprobación del anticipo de la subvención tiene fecha del 18 de mayo de 2023. Por lo tanto, "somos ajenos a ambos actos porque se hacen antes de entrar en nuestro mandato", puntualiza.

Ya siendo Faúndez presidente de la Diputación y del Canto diputado de Deportes, tiene lugar la aprobación de la justificación de la ayuda, el 6 de junio de 2024, "y sale adelante con la conformidad de los técnicos" y, por lo tanto, con el informe preceptivo "y sin reparos".

El 26 de junio de 2024, continúa explicando Faúndez, se tramita el convenio de colaboración con el club deportivo con un informe favorable y sin reparos del secretario de la institución. La justificación de la ayuda, también sin reparos, tiene el informe favorable de Intervención del 21 de marzo del 25.

"En 2025 estaba prevista un ayuda de 150.000 euros a través de un patrocinio, y en cuanto tuvimos conocimiento de las diligencias di la orden personalmente de paralizar esa ayuda de forma inmediata", ha recordado el presidente.

Estoy hablando solo de mi mandato, yo duermo muy tranquilo, y seguiremos trabajando con normalidad, honradez y transparencia Javier Faúndez — Presidente de la Diputación de Zamora

"Creo que aportando esta documentación en el recurso de reforma se ve que no hemos cometido ninguna irregularidad administrativa, que es por lo que pienso que se nos cita como investigados", ha remarcado Faúndez.

El presidente ha convocado a todos los portavoces de los grupos para entregarles la documentación y ha detallado también que pagará sus propios servicios jurídicos y que Juan del Canto hará lo mismo. "Estoy hablando solo de mi mandato, yo duermo muy tranquilo, y seguiremos trabajando con normalidad, honradez y transparencia", ha finalizado Faúndez.

Si el recurso de reforma no prospera, se podrá recurrir a la Audiencia y, si tampoco saliera adelante, Faúndez y del Canto tendrían que declarar el 25 de septiembre.

Requejo y Prada

El que fuera presidente de la Diputación Provincial de Zamora entre 2019 y 2023, Francisco Requejo, considera que su citación judicial es "algo dentro del procedimiento" y avanzó su disposición a colaborar con la Justicia.

"Nosotros nunca vimos nada raro ni extraño, solo pagamos facturas", reiteró. No obstante, precisó que algunas facturas se abonaron con reparo. Por todo ello, aseguró que está "tranquilo", pero que le parece "sorprendente" que se le haya llamado a declarar en calidad de investigado.

Nunca vimos nada raro ni extraño, solo pagamos las facturas Francisco Requejo — Expresidente de la Diputación de Zamora (mandato 2019-2023)

Por su parte, el diputado de Deportes entre 2019 y 2023, Jesús María Prada, daba por hecho su citación como investigado, aunque reconocía que en el momento en el que atendía los medios de comunicación aún no había recibido ninguna citación oficial: "Creo que había que dar la cara y evitar la rumorología", dijo.

"Es un sinsentido jurídico, porque ninguno hemos tomado decisiones ilegales ni que se articulen dentro del ilícito penal de fraude de subvenciones", añadió.

Nunca jamás se ha tomado una decisión fuera de la ley. Los técnicos eran los que decían y nosotros velábamos por el interés general de desarrollar la labor en este caso deportiva Jesús María Prada Saavedra — Exdiputado de Deportes y exvicepresidente de la Diputación (mandato 2019-2023)

"A veces había reparos y a veces no. Lo que no podemos criminalizar es el levantamiento de reparo, que es una advertencia de la intervención que el presidente de una diputación tiene la competencia legal de levantar", apreció.

El ahora concejal en el Ayuntamiento de Zamora indicó también que la documentación que les constaba "con declaración jurada del club, facturas o los pagos que se aportaban en la justificación eran los que nosotros nos teníamos que creer, y será el Juzgado el que determine si eso era correcto o no y si quien los presentaba ha cometido o no algún delito".

Explicaciones que, reiteró, quiso ofrecer antes de recibir la notificación del juzgado. "Nunca jamás se ha tomado una decisión fuera de la ley. Los técnicos eran los que decían y nosotros velábamos por el interés general de desarrollar la labor en este caso deportiva", pronunció.

"El daño personal está, porque hablamos de una cosa que no he hecho, pero de la que ya me tengo que defender", finalizó Prada. n